Piumino, quattro idee per indossarlo con stile

Il piumino è uno dei capispalla più intramontabili.

Lo ritroviamo ogni anno come un fedele compagno, come una sorta di “coperta di Linus” in grado di accompagnarci nelle giornate più uggiose e fredde. Morbido e avvolgente, è uno dei capi che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile perché super versatile.

Amato sia per la sua praticità ma anche per la sua funzionalità perché in grado di ripararci dal freddo. Per la stagione autunno- inverno 2026/2027 si riconferma un vero protagonista dello stile contemporaneo. Adatto sia per gli outfit sportivi e casual, si può indossare anche per le occasioni speciali e più eleganti.

Numerosi sono i modelli tra i quali scegliere quello più adatto alle proprie esigenze di stile. Si parte dal modello corto e voluminoso a quello più lungo e avvolgente. Anche le nuance sono innumerevoli e sono in grado di donare un tocco di colore ed energia anche nelle giornate più uggiose. Quest’anno domina quello con il collo alto molto amato dagli anti dello street style e non solo.

Per abbinarlo al meglio e renderlo un capo ultra chic vi segnaliamo quattro outfit in cui il piumino è il protagonista indiscusso e in grado di ispirarvi per la stagione più fredda.

Piumino corto + gonna lunga

Questa combo è l’alleata indiscussa nelle giornate più fredde dell’inverno. Consente di non rinunciare al proprio stile glam. La gonna lunga dona al look un tocco boho-chic e si indossa con disinvoltura da mattina a sera anche per l’ufficio. A completare l’outfit un paio di stivaletti con tacco medio che risultano ultra confortevoli.

Piumino midi + jeans skinny

Questo abbinamento designa un look ispirato allo street style. Questo modello di jeans aderisce come una seconda pelle e valorizza la silhouette con stile. A questo look ultra easy si può aggiungere un paio di stivali aderenti che arrivano appena prima al ginocchio, avvolgenti e caldi al tempo stesso.

Piumino corto + minigonna

Per questo look l’ideale è optare per una gonna a quadri che quest’anno torna in auge per donare al look un tocco di leggerezza e spensieratezza. Dedicato a donne che non amano prendersi sul serio. A completare il look un paio di anfibi che coniugano la comodità allo stile british.

Piumino lungo + pantaloni sartoriali

Un look elegante da indossare nelle occasioni formali e speciali. I pantaloni dal taglio sartoriali risultano eleganti e versatili allo stesso tempo. Scendono morbidi e fluttuanti. Perfetta è la scelta di quelli in camoscio che quest’anno sono quelli più gettonati tra le fashioniste. Ai piedi immancabili un paio di stivaletti kitten heels con il tacco ricurvo e comodo che trasudano personalità e sofisticatezza.