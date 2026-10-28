Gonna di pizzo: 4 outfit per indossarla anche col freddo

La gonna in pizzo è un capo raffinato ed elegante che può essere indossato anche nei mesi più freddi.

Durante l’autunno- inverno 2026/2027 diventa la protagonista di look sensuali e romantici che possono essere sfoggiati da mattina a sera con disinvoltura ispirati all’arte del layering tipico dello street style.

Non è più ritenuta un capo difficile da abbinare perché basta un po’ di estro e creatività per farla diventare una grande alleata anche quando le temperature si abbassano e non si vuole rinunciare allo stile. A confermare questa verità ci sono le passerelle che hanno reso protagonista la gonna in pizzo grazie a nuove sovrapposizioni, giocando con le trasparenze e i dettagli che non passano inosservati.

Ed è così che diventa un capo versatile che trasuda femminilità e che non può essere relegato solo alle occasioni speciali. E proprio per questo vi suggeriamo quattro outfit facili da copiare che saranno in grado di ispirarvi nell’indossare questo capo nei prossimi mesi, anche se freddi.

Lunga con il gilet in maglia

Il modello lungo di questa gonna risulta fluttuante e ultra romantico. Si arricchisce di trasparenze che lasciano intravedere i collant e le gambe ad ogni passo. Si abbina alla perfezione con un gilet smanicato in maglia da portare sopra ad una camicia in tinta neutra. Ai piedi immancabili décolleté ultra femminili col tacco alto.

Midi con maglioncino in cashmere

È la combo perfetta da indossare da mattina a sera anche per l’ufficio. Trasuda un’eleganza non scontata che non passa assolutamente inosservata. Per il maglioncino l’ideale è optare per un modello ampio in modo da giocare con i contrasti. Ai piedi perfette un paio di stivaletti kitten heels dal tacco comodo che aggiungono un tocco di personalità e che sono la vera ossessione delle fashioniste in questa stagione.

Mini con camicia e giacca in pelle

Un look rock che trasuda grinta. Dedicato alle estimatrici dello street style ribelle. Il modello mini di questa gonna si indossa con un paio di collant velati che donano un tocco di sensualità e mettono in risalto le gambe. A completare il look una camicia bianca e la giacca in pelle modello anni Novanta. Per le scarpe si può optare per un paio di anfibi o biker boots arricchiti di borchie o fibbie.

Midi con dolcevita e cardigan

Un classico del layering che quest’anno viene reinterpretato in chiave contemporanea grazie alla gonna in pizzo che si abbina al dolcevita a maniche corte o smanicato. Il cardigan ad esso abbinato, un vero e proprio evergreen durante la mezza stagione, si può portare abbottonato o non. Le scarpe perfette per questo outfit sono gli stivali aderenti che arrivano appena prima del ginocchio.