Foliage, quali sono le mete per ammirarlo in Italia

La natura in autunno si colora di sfumature inedite e suggestive grazie al fenomeno del foliage.

Il termine è inglese ma viene pronunciato in francese. Sta ad indicare proprio la colorazione delle foglie e i loro tappeti che si creano proprio in questa stagione. Le loro sfumature virano dal giallo ocra sino a raggiungere un rosso intenso. Questo fenomeno naturale è un vero e proprio invito al riposo e al rallentare.

Ammirare questo spettacolo naturale è un’esperienza piacevole e fonte di benessere per la mente. Infonde positività e trasmette buonumore oltre ad essere una grande fonte di ispirazione per i creativi. Immergersi appieno in questa atmosfera suggestiva è possibile grazie ad un viaggio che ha come meta una delle località in cui è possibile ammirare e immergersi in questo fenomeno naturale.

In Italia molte sono le mete da visitare e per l’occasione vi suggeriamo cinque imperdibili.

Foresta dei Bagni di Masino (Lombardia)

È una specie di bosco incantato caratterizzato da faggi e abeti. Sono tutti alberi monumentali che vantano oltre 200 anni di età. Qui è possibile immergersi nel Sentiero Sensoriale dei Bagni di Masino che parte dalle Terme e consente di visitare il bosco seguendo nove tappe grazie alle quali conoscere al meglio la flora e la fauna del posto.

Treno del foliage (Piemonte)

È una ferrovia che collega l’Italia con la Svizzera, da Domodossola a Locarno. Permette di attraversare un paesaggio panoramico di foliage che si estende per circa 52 km. Durante il percorso si fanno diverse tappe come Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo e Verdasio. È un’esperienza memorabile che permette di godere della bellezza dei boschi che si tingono di tonalità meravigliose.

Parco sul Monte Beigua (Liguria)

È un parco con vista mare che in autunno si trasforma in una vera e propria tavolozza di colori. È un luogo incontaminato ricco di vegetazione costituita da alberi di quercia, rovere e lecci secolari. Grazie ad esso ci si può immergere nell’atmosfera suggestiva del borgo di Varazze, una caratteristica cittadina medievale. Una delle attrazioni imperdibili è il giardino botanico dell’Eremo del Deserto, convento seicentesco dei padri Carmelitani. Anche se il complesso non è visitabile vale la pena immergersi nel suo percorso ricco di specie vegetali.

Parco Nazionale della Sila (Calabria)

Questo parco offre uno spettacolo naturale degno di nota tra faggi, querce e pini che si tingono di giallo, arancione e rosso. La particolarità è che permette di ammirare il foliage che si specchia nei laghi Arvo e Ampollino, creando una fusione tra sfumature calde ed intense e il colore blu dell’acqua lacustre.

Riserva Naturale Monte Rufeno (Lazio)

Offre sentieri panoramici con delle viste mozzafiato tutte da immortalare. L’atmosfera è ricca di querce e faggi che si arricchiscono di colori autunnali meravigliosi. È il posto ideale per fare escursioni o semplicemente fare il pieno di benessere grazie ad un weekend in mezzo alla natura. Facilmente raggiungibile da Roma.