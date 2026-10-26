Layering, l’arte di vestirsi a strati: 5 outfit di stile

Con l’arrivo dei primi freddi torna in auge una macrotendenza originaria dello street style, il layering.

Negli ultimi anni è diventata una vera e propria arte nel vestirsi a strati in maniera creativa e stilosa. Consente di mixare capi come slip dress, leggings, minigonna e camicie aggiungendo profondità e movimento al look.

Caratterizza in modo originale e personali di vestire che permette ogni giorno di ottenere un outifit non per nulla scontato. Inoltre c’è da aggiungere che la stratificazione permette anche di ripararsi dal primo freddo senza rinunciare all’originalità. Nascono così abbinamenti cool tanto amati dalle fashioniste e instagrammabili per poter dare ispirazione a chi ama tanto quest’arte.

Vi segnaliamo cinque outfit facili da copiare per dare vita ad un layering degno di stile per questo autunno.

Chemisier + pantaloni

È una stratificazione che spopolerà in questa stagione ed è amata da chi non vuole assolutamente rinunciare a sfoggiare questo modello di abito anche nella stagione più fredda. L’ideale è optare per un chemisier con stampe geometriche abbinato ad un paio di pantaloni neri anni Novanta che si caratterizzano per la gamba leggermente svasata. A completare l’outfit un blazer in velluto e un paio di kitten heels che aggiungono un tocco di sensualità.

Camicia + t- shirt

Un modello di layering originario degli anni Novanta. Diventa stiloso abbinare su una camicia bianca una t- shirt con stampa. A completare il look decisamente grunge un paio di jeans skinny aderenti portati all’interno degli stivali aderenti che arrivano fino a ginocchio e una giacca in pelle oversize.

Minigonna + leggings

Per un look sbarazzino e dedicato a donne che non amano prendersi troppo sul serio a qualsiasi età ecco questa stratificazione che permette di indossare una minigonna in tartan sopra ad un paio di leggings. È un look a prova di freddo. A completarlo ci pensa un cappottino corto e ai piedi un paio di biker boots o anfibi.

Gonna in raso + sottogonna in pizzo

Un look romantico ed elegante da sfoggiare durante le occasioni speciali come un primo appuntamento. La gonna in raso scende fluida e colpisce per il suo effetto lucido tipico di questo tessuto. Il sottogonna in pizzo deve essere rigorosamente più lungo della gonna in modo da essere in vista. A completare il look un maglioncino in cachemire e delle decolletè con plateau che quest’anno sono una vera e propria ossessione per le fashioniste.

Dolcevita + cardigan

L’outfit perfetto per l’autunno e per l’ufficio. Il dolcevita smanicato si abbina alla perfezione con un cardigan portato aperto. per questa stratificazione è consigliato giocare un po’ con l’abbinamento delle nuance. L’ideale è scegliere per il cardigan una tonalità più scura rispetto a quella del dolcevita. Completano il look un paio di pantaloni sartoriali o una gonna midi indossata con confortevoli stivali che arrivano fino alla caviglia con tacco basso.