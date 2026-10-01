Kitten heels, la tendenza scarpe dell’autunno che si ispira agli anni Novanta

Le kitten heels tornano in auge in questo autunno conquistando le fashioniste e le nostalgiche degli anni Novanta.

Hanno infatti caratterizzato il minimalismo di quegli anni e definito una femminilità discreta. Tornano ad essere le scarpe più desiderate e di cui non si può fare a meno.

Perfette per slanciare la figura senza dover indossare tacchi vertiginosi o a spillo. Risultano ideali sia per completare al meglio sia i look formali che quelli più eleganti e sensuali donando un tocco di sofisticatezza discreta.

Sono simili alle décolleté classiche ma rispetto a quest’ultime risultano molto più confortevoli e facili da abbinare. Le loro origini risalgono agni anni Cinquanta e Sessanta quando fu introdotto il tacco a virgola dal celebre stilista francese Roger Vivier. Difatti le kitten heels presentano un tacco sottile e ricurvo che va dai 3,5 cm massimo 5 cm di altezza. E’ questa una dimensione di tacco che può essere portata con praticità da tutte da mattina a sera senza problemi per la postura.

Durante la stagione autunnale 2026 le kitten heels si arricchiscono di diverse nuance. Si passa dal classico colore nero a quello bordeaux, rosso rubino, marrone, viola ametista. beige, bianco. Originali anche i modelli che presentano dettagli che non passano assolutamente inosservati come fiocchi, fibbie, borchie o applicazioni gioiello da scegliere in base al proprio stile.

Vi suggeriamo quattro modelli su cui puntare per arricchire di stile il vostro look e quali abbinamenti sperimentare con essi.

Décolleté kitten heel con vestito midi a stampa geometrica

Un abbinamento perfetto per un’occasione speciale in grado di esaltare la femminilità. Quest’anno l’abito midi di tendenza è quello con stampa geometrica. Si può optare per le righe trasversali, i cerchi, i rombi. Il tutto trasmette rigore ma anche sofisticatezza. Questo modello di kitten heels risulta un classico che non smette mai di lasciare il segno.

Slingback con tacco kitten e pantaloni anni Novanta

Questo modello di scarpa è l’opzione perfetta per chi vuole indossare un outfit confortevole senza rinunciare ad un tocco di eleganza. Si abbina alla perfezione con un paio di pantaloni neri leggermente svasati sulle gambe. A completare il look una camicia in raso effetto seta e un blazer nero. Un look perfetto per l’ufficio che trasuda personalità.

Stivaletti kitten heels in suede con gonna lunga

Perfetti per la mezza stagione. Abbinati ad una gonna si arricchiscono di un tocco boho- chic al look. A completarlo ci pensa una t- shirt indossata sotto una giacca scamosciata, il capospalla di tendenza che risulta essere un vero alleato per affrontare il freddo del mattino quando ci si reca al lavoro.

Kitten heels mules con jeans skinny

Adatte ad un look comfy da giorno. Si indossano con disinvoltura con un paio di jeans dal modello skinny in denim scuro che aderisce come una seconda pelle sulla silhouette contribuendo a slanciarla. A completare il look una una blusa dal taglio morbido e una giacca in pelle.