Marrone, il colore sostituto del nero per l’autunno: 5 capi da non perdere

Tra le palette che spopolano in questa stagione autunnale domina il marrone. Considerato il degno sostituto del nero che da decenni ha dominato le passerelle di moda con il suo tocco di eleganza, il marrone è il colore che richiama la natura durante la suggestiva stagione del foliage. È la nuance della terra, del legno, del cuoio, della cioccolata calda.

Assume un carattere intellettuale e lussurioso al tempo stesso. Si presenta sotto forma di innumerevoli sfumature, tutte da sperimentare. È caldo e avvolgente e soddisfa il bisogno di tepore tipico dell’arrivo dei primi freddi. Sta contaminando diversi capi, dai capispalla agli abiti sino agli accessori.

È una tonalità che consente di spaziare dal marrone tabacco a quello testa di moro e caramello sino alla tonalità ruggine e sabbia. Permette di sperimentare diversi tessuti come il suede e il camoscio che sono tornati in auge. Il total brown diventa la soluzione ideale per un look urban- chic da indossare da mattina a sera con praticità e da abbinare con il denim, il grigio o l’azzurro. Per non parlare dell’abbinamento con il verde oliva e bordeaux che trasuda personalità e stile.

Vi segnaliamo cinque capi di questo colore che non possono assolutamente mancare nel guardaroba autunnale perché facilmente abbinabili per creare un look quotidiano degno di nota.

Pantaloni sartoriali cammello

È un classico che acquisisce contemporaneità. Larghi e fluidi scendono con leggerezza slanciando la silhouette. Donano un tocco di sofisticatezza al look. Si indossano con una camicia bianca in raso effetto seta che conquista con il suo effetto lucido. Ai piedi immancabili ballerine in suede o mocassini.

Blazer in pelle color cioccolato fondente

È il capospalla più amato per le mezze stagioni. Protegge dai primi freddi e dona al look d’ufficio un tocco di personalità ed eleganza. È amato da tutte perché ha un carattere versatile e si abbina alla perfezione con capi casual adatti per ogni situazione ed occasione. Perfetto sopra un abito midi o un pantalone e camicia.

Maglione a maglia color ruggine

Capo essenziale e avvolgente. Amato perché è un vero e proprio salva look quando non si sa cosa indossare al mattino. Numerosi sono i modelli in voga quest’anno. Dalla maglia traforata al modello con le maniche voluminose è un capo che si abbina alla perfezione ai jeans, alle gonne midi e ai pantaloni stile anni Novanta.

Mini gonna marrone color sabbia

È un’opzione lusinghiera da indossare per donare al look quotidiano un tocco di femminilità. Amata dalle estimatrici dello street style per il suo carattere versatile che lascia il segno. Da abbinare ad un maglione color panna e ad un paio di stivali kitten heels in cuoio.

Vestito midi color tabacco

È la nuova ossessione delle fashioniste perché in questo capo il marrone risulta più morbido del nero e meno prevedibile del bianco. Dà vita ad un contrasto con la pelle valorizzando le carnagioni ambrate e i riflessi ramati o color caramello dei capelli. Dona un effetto effortless chic tipico delle icone degli anni Novanta. Si abbina alla perfezione con le décolleté in plateau che conferiscono al look un tocco di sensualità.