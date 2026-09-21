Camicia in raso effetto seta, la nuova ossessione dell’autunno

Per l’autunno torna in auge la camicia di raso colorata che crea un effetto seta impeccabile. Un vero e proprio revival degli anni Novanta. L’abbiamo vista protagonista sulle passerelle grazie a Gucci. È un vero e proprio tributo agli anni Novanta quando fu indossata dalla celebre cantante Madonna agli MTV Video Music Awards nel 1995.

All’epoca la camicia di seta veniva indossata con i pantaloni a vita bassa e tenuta aperta per far intravedere volutamente la lingerie. In quell’occasione la celebre cantante scelse il colore azzurro abbinato ai pantaloni neri per un look semplice ma sensuale.

Oggi invece la si indossa senza nulla sotto ed è di nuance che non passano inosservate e che spaziano dal blu, al viola ametista e al rosso rubino. Si porta all’interno dei pantaloni o morbida sui fianchi. Nelle giornate più fredde si abbina alla perfezione con un blazer oversize o un cappotto maschile.

Vi segnaliamo quattro outfit ricchi di stile e facili da copiare per indossare al meglio questo capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba autunnale.

Azzurra con i pantaloni neri a vita bassa

Per questo abbinamento che è un vero e proprio tributo agli anni Novanta è bene optare per un colore vivace ed elettrico che non passa assolutamente inosservato. Abbinato ai pantaloni neri leggermente svasati sulle gambe e rigorosamente a vita bassa dona all’ outfit un tocco di sensualità e femminilità. La camicia va portata morbida sui fianchi e ai piedi immancabili stivali con tacco alto. Look perfetto per l’ufficio e una serata speciale.

Rosso rubino con la gonna a pieghe a ruota

Un outfit ricercato che trasuda sofisticatezza. Il lucido della camicia in raso effetto seta conferisce un tocco di eleganza e si abbina alla perfezione con questo modello di gonna. Ai piedi si può optare per degli ankle boots che aiutano a slanciare efficacemente la silhouette.

Verde smeraldo con la mini marrone in suede

Un abbinamento perfetto per questa stagione. Queste sfumature richiamano il colore del foliage di questo periodo. In particolare la gonna marrone in suede spopolerà divenendo una vera e propria ossessione per le fashioniste nei prossimi mesi. Da abbinare alle Mary Jane con tacco medio. Un look che si adatta facilmente ad ogni occasione sia di lavoro che per il tempo libero.

Viola ametista con i jeans skinny a vita alta

Un colore che trasuda mistero e che si abbina alla perfezione con il denim scuro di un paio di jeans skinny a vita alta che aderiscono alla silhouette come una seconda pelle slanciandola alla perfezione. Valorizza le forme e le gambe. Per aggiungere un altro tocco di sensualità ai piedi non possono mancare le decolletè con plateau.