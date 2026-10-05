Over, il guardaroba d’autunno si colora di viola

Ametista, violetto, prugna, pervinca, melanzana, magenta scuro, blu viola, lavanda: le sfumature di viola sono tante e questo autunno - inverno si prendono la scena. Per essere alla moda e dare un tocco inaspettato al proprio outfit nell’armadio un capo di questa cromia ci deve essere.

Anche celebrità, principesse e regine di qualsiasi età l’hanno scelto come colore di tendenza. La principessa di Galles Kate Middleton a Londra, alla recentissima prima di Digger, film con Tom Cruise, ha catturato gli sguardi con un abito viola abbinato ad una lunga collana con ametiste.

E all’ultima Mostra del Cinema di Venezia tante celebrità l’hanno scelto, da Anna Foglietta ad Amal Clooney a Nicola Peltz. Segno, tra l’altro, che l’associazione viola – sfortuna non tiene più.

Come indossare il viola

Il colore degli iris e dell’uva matura, che generalmente rimanda al mistero e alla spiritualità, può essere usato sia di giorno, sia di sera, sia nelle occasioni più formali.

Come indossarlo? Il look monocromatico è di tendenza, elegante e sofisticato, adattissimo alle over sia per quanto riguarda gli abiti sia per i completi giacca pantalone. Peraltro, vestirsi da capo a piedi dello stesso colore slancia la figura.

Chi non ama particolarmente le tinte di questo colore sui vestiti può giocare con il trucco o gli accessori. Per dare una nota particolare ad un completo neutro bastano una cintura o una collana ametista e una borsa viola acceso, solo per fare un esempio, darà carattere anche all’outfit più banale.

Sul lato del trucco il viola in genere è un colore versatile, che rende lo sguardo profondo e magnetico e che sta bene a tutte, giovani e meno giovani.

Gli accostamenti

Il viola si sposa bene con il bianco, il beige, il grigio, il blu, il marrone, ideali combinazioni per un look da ufficio.

Più audaci sono invece gli abbinamenti con altri colori. Soprattutto in questo caso occorre bilanciare le cromie e, per non sbagliare, partire con pochi capi da combinare: