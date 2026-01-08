Come sembrare più alta e slanciata: l'outfit monocolore è il trucco chic del momento

Apparire slanciate è sempre importante quando si cura il proprio stile. Non si tratta semplicemente di apparire più belle, ma di vestire meglio i propri abiti, di piacersi di più. È vero a tutte le età, ma in particolare lo è per le donne over 60, quando il corpo inizia a cambiare profondamente in termini di peso e talvolta anche in altezza. Il look cambia le cose però, perché cambia l’immagine. E un trucco c’è: optare per l’outfit monocromatico.

Perché l’outfit monocromatico slancia

L’outfit monocromatico slancia perché si evolve in linee verticali: questo avviene in teoria, nel senso che ci sono capi e accessori da preferire e che monocromatico ha un significato forse diverso e meno ortodosso da quello che ci si immagina. Il punto però è questo: che un outfit monocromatico deve seguire un andamento verticale, un po’ come quei luoghi comuni sulle righe orizzontali che attozzano la figura e che nel caso di specie non sono affatto luoghi comuni.

I capi e gli accessori da preferire

Naturalmente quando si parla di slanciare la figura, ci si deve rivolgere a capi lunghi: pantaloni, gonne e vestiti lunghi. Ma naturalmente non sono le sole scelte possibili e soprattutto non quelle che concorrono esclusivamente alla riuscita dell’outfit. Segnare un punto vita alto aiuta altrettanto: lo sapeva bene, anche se era un uomo ma in quanto a stile non era secondo a nessuno, il re Edoardo VIII di Inghilterra, che indossava spesso e volentieri pantaloni a vita alta. L’escamotage è utile a far sembrare le gambe più lunghe, per cui via libera a completi e tailleur, nelle declinazioni femminili ovviamente.

Per slanciare le gambe, chiaramente bisogna indossare i tacchi: sono vietate in questo tipo di outfit sneakers e ballerine. Certo il tacco 12 è ottimale in questa ottica, ma non sempre può essere indossato e inoltre in alcuni contesti potrebbe essere fuori luogo. Il cosiddetto mezzo tacco però fa sempre il suo dovere. Se si hanno caviglie sottili, possono essere mostrate.

Anche i gioielli è bene che seguano le linee verticali: bene lunghe collane con fili di perle di tutti i tipi e lunghi orecchini. Per questa ragione sono meglio le borsette a tracolla rispetto a pochette o zainetti, sempre in base al contesto in cui si andranno a indossare e le esigenze pratiche.

I trucchi per apparire slanciata con un solo colore

Outfit monocromatico non significa che bisogna vestirsi con una sola nuance. Magari è vero per il total black, ma non per gli altri colori. È infatti importante giocare con tonalità differenti di uno stesso colore, in particolare quelli scuri come blu o bordeaux, senza però tralasciare le tinte neutre come i beige, che sono molto usati nelle fantasie animalier. Vietato il grigio, che ammorbidisce troppo le linee, soprattutto per coloro che sono formose.

Bene anche i mix & match: quindi si può giocare con le fantasie, purché abbinabili con stesse nuance o stessi colori. Va altrettanto bene però che i colori siano simili, come il denim e l’azzurro.

Tornando alle donne formose, si dovrebbero evitare i capi troppo coprenti.

In altre parole, viva le, in particolare quando si tratta di scollo a V, che appunto slancia la figura. Per fortuna molti di questi trucchi, dagli scolli a V alle fantasie animalier sono di gran moda, per cui di anno in anno ci si dovrà adattare anche alle tendenze in tal senso.