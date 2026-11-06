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Politica economica

Reddito di cittadinanza, Casasco (Fi): “Fico annuncia per il campo largo disastroso ritorno al passato”

“L’esperienza del reddito di cittadinanza ha mostrato criticità rilevanti anche sul fronte delle somme percepite indebitamente”

Luca Romano
Imprese, Casasco (FI): "Subito le semplificazioni della ZES anche per il Centro-Nord"
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“La proposta di reintrodurre il reddito di cittadinanza in caso di vittoria del centrosinistra, dichiarata ufficialmente dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, ripropone una logica assistenzialista e populista che non solo non incentiva l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro, ma rischia di avere conseguenze pesanti per le casse dello Stato. Finalmente sappiamo quale modello di politiche sociali intende proporre il campo largo: un disastroso ritorno al passato”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia.

“L’esperienza del reddito di cittadinanza ha mostrato criticità rilevanti anche sul fronte delle somme percepite indebitamente. Gli indebiti accertati sulle prestazioni di Reddito e Pensione di cittadinanza ammontano infatti a un miliardo e 710 milioni di euro, di cui soltanto 250,7 milioni recuperati nel triennio 2021-2023. Numeri che testimoniano il peso delle irregolarità sulle casse dell’Inps e sull’intero sistema di protezione sociale, a danno soprattutto delle persone realmente fragili.

Il governo ha superato quel modello introducendo l’assegno di inclusione, rivolto alle persone in vere condizioni di particolare fragilità, e portando avanti politiche finalizzate alla formazione e all’inserimento lavorativo. La nostra linea è chiara: conti pubblici in ordine, sostegno concreto a chi ha davvero bisogno e incentivi al lavoro. La strada da seguire non è quella di riproporre misure ideologiche e mancette elettorali ed antieducative, ma di costruire un sistema di welfare sostenibile, capace di garantire protezione ai più vulnerabili e opportunità a chi può lavorare. Dopo la patrimoniale, il ripristino del reddito di cittadinanza rappresenta un nuovo ingrediente della disastrosa ricetta del campo largo, a danno di chi lavora e di chi ha realmente bisogno di un sostegno”.

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