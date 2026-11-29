Più che sul prezzo del petrolio, la partita che si giocherà oggi in seno all’Opec+ riguarda i rapporti di forza tra i grandi produttori mondiali di greggio. L’alleanza si prepara alla riunione ministeriale con l’orientamento di mantenere invariate le quote produttive anche a gennaio, ma con tensioni crescenti al proprio interno sulla definizione delle quote riferimento per il 2027.

Una questione dalla quale dipendono le entrate petrolifere dei singoli Stati, la possibilità di monetizzare gli investimenti effettuati nei giacimenti e, soprattutto, le rispettive quote di mercato. Il tutto a pochi mesi dall’uscita degli Emirati Arabi Uniti, che ha già aperto una crepa nella tenuta del cartello.

Sul tavolo dei ministri dell’Energia arriveranno i risultati della valutazione biennale condotta dalla società di consulenza indipendente statunitense DeGolyer and MacNaughton

sulla capacità produttiva massima sostenibile dei singoli Paesi. Per la prima volta, come sottolineato a metà novembre dal segretario generale dell’Opec, Haitham Al Ghais, questa capacità è stata determinata attraverso un processo indipendente e obiettivo. L’intento è garantire maggiore trasparenza sulle quote produttive. Ma proprio i risultati dell’analisi rischiano di alimentare nuove divisioni.

L’Iraq avrebbe già contestato la capacità massima riconosciutagli, pari a 5 milioni di barili al giorno, rivendicando la possibilità di produrne 5,2 milioni. E anche la Russia potrebbe sollevare obiezioni. D’altra parte, diversi produttori, stanno operando al di sotto del proprio potenziale.

A rendere il confronto ancora più delicato è il precedente degli Emirati Arabi Uniti. Liberata dai vincoli dell’alleanza dopo l’uscita dello scorso maggio, Abu Dhabi ha portato la produzione a oltre 4 milioni di barili al giorno in ottobre, contro la precedente quota di 3,4 milioni. Un precedente che potrebbe rafforzare le rivendicazioni dei Paesi. La sfida per l’Arabia Saudita e per l’intera alleanza sarà dunque conciliare la difesa dei prezzi (il Brent negli ultimi giorni si è attestato in area 87 dollari il barile, +58% da inizio anno e -18,5% da inizio mese), con le ambizioni produttive dei singoli membri, evitando ulteriori uscite.

Il confronto arriva in una fase di progressivo riequilibrio del mercato con la ripresa dei flussi dal Golfo.

In un report Equita invita tuttavia alla cautela: «La vulnerabilità delle rotte mediorientali, le scorte oil depresse e la ricostituzione delle riserve cinesi possono innescare rialzi ai prezzi 2027».