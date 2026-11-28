Nell’era dell’intelligenza artificiale perdere tempo può costare un’intera generazione. Le capacità dei modelli raddoppiano ogni 3,6 mesi e chi resta indietro rischia di non recuperare più terreno. È il monito lanciato ieri da Andrea Pignataro, fondatore e ceo di Ion Group, all’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 della Luiss. «Un ritardo, pagato una volta in un mondo lineare, viene pagato per sempre in uno esponenziale», ha avvertito, fotografando una trasformazione che sta già ridisegnando gli equilibri economici. Le dieci maggiori società americane valgono oggi in Borsa 8,4 volte le prime dieci europee, contro un rapporto di 3,6 all’inizio del 2022.

Per l’Italia, con una spesa in ricerca e sviluppo ferma all’1,3% del Pil e un tessuto produttivo fatto soprattutto di piccole imprese, la sfida è urgente. Ma proprio le università possono diventare il motore del cambiamento, colmando la distanza tra le potenzialità dell’Ia e la sua applicazione nelle aziende. «Questa distanza è la più grande occasione che un’università abbia avuto da generazioni», ha sottolineato Pignataro. «Mai un laureato è stato così utile dal primo giorno».

Un appello condiviso dal rettore Paolo Boccardelli, che ha richiamato la necessità di formare una nuova classe dirigente: «Abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale, contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico». Perché, come ricorda Pignataro, «siamo all’inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione».