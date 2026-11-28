A Passignano sul Trasimeno lo stesso albero può occuparsi dell’apertura e della chiusura di un pranzo. Dalle olive della tenuta del Pischiello viene l’extravergine da versare sul pane, dalle foglie uno degli ingredienti di Amar’Ó, l’amaro che l’azienda agricola Conti Gigli Cervi produce in lotti da cento litri. Per Natale le due bottiglie finiscono nella stessa scatola.

Un accostamento abbastanza insolito da meritare una spiegazione, che in questo caso si trova sulla collina affacciata sul lago, dove l’oliveto risale al Cinquecento. Le piante che entrano nella ricetta dell’amaro sono nove. Tre sono agrumi, limone, arancia e bergamotto. La parte erbacea spetta alla foglia d’olivo, alla salvia e alla melissa, quella floreale alla camomilla. Restano da assegnare i due posti forse più importanti per un amaro. Li occupano la genziana e la bardana, alle quali si deve il gusto che fa da contrappeso agli agrumi.

La raccolta segue il calendario delle singole piante e le quantità disponibili cambiano da un anno all’altro. Di qui la scelta di lavorare un ettolitro alla volta e di numerare le bottiglie. In casa Gigli Cervi la foglia d’olivo aveva già trovato un impiego al banco del bar. Nel Gin’Ò, un London Dry, fa compagnia al ginepro umbro-toscano, al pino e al rosmarino. Dal gin viene anche la grafia un po’ bizzarra del nome. Per decifrarla bisogna aggiungere mentalmente un’acca e cambiare l’ordine delle parole. Gin’Ò sta per «ho il gin», Amar’Ó per «ho l’amaro».

Quanto all’altra bottiglia della confezione natalizia, l’olio del Pischiello viene da olive di due varietà, frantoio e leccino, raccolte a mano e frante a freddo entro sei ore. A guardare l’etichetta dell’amaro, però, sarebbe difficile indovinarne il contenuto. Isabelle Gigli Cervi ha preso in mano gli acquerelli e ha dipinto tre animali che le sono familiari nella tenuta, una lepre, un fagiano e un levriero. Per le feste i tre hanno cambiato supporto grazie alla collaborazione con Este Ceramiche. Li si ritrova su un piatto che accompagna l’extravergine e su una pallina da appendere all’albero, in coppia con la bottiglia mignon dell’amaro.

Per vedere che cosa c’è nel bicchiere conviene invece prendere le cartoline. Le ha disegnate la pittrice Silvia Molinari, alla quale sono toccati nove ritratti dal vero, uno per ciascuna pianta della ricetta. Hanno l’aspetto delle tavole di un vecchio erbario e un particolare che si coglie solo disponendole una accanto all’altra. Un piccolo segno a china passa da un foglio al successivo e tiene insieme la composizione. La decima tavola ritrae la bottiglia. Le cartoline accompagnano una miniatura di Amar’Ó e una matita della storica cartoleria e tipografia milanese Bonvini 1909. Volendo, con gli auguri si può spedire la genziana.