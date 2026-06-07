Hijazi attacca dopo lo scoop de Il Giornale: “Vogliono infangarmi”. Ma resta il caso nelle scuole di Modena

Come ribaltare la situazione: Sulaiman Hijazi, protagonista dello scoop de Il Giornale, ha parlato ai microfoni dell’Ansa accusando chi ha fatto il suo nome di voler macchiare i palestinesi. Facciamo un passo indietro: Hijazi è indagato dalla procura di Genova per terrorismo all’interno della maxi inchiesta che vede coinvolti oltre 20 imputati. Lui è lo storico braccio destro di Mohammad Hannoun, in carcere in custodia cautelare dal 27 dicembre in quanto ritenuto l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia che avrebbe inviato denaro ai terroristi, raccogliendoli in Italia con la finta scusa della beneficenza. Hijazi, accompagnando il referente di Al Jazeera a Gaza Wael Dahdouh, era presente quando i bambini di 5 scuole di Modena hanno intonato il coro “free free palestine”.

Un fatto gravissimo per cui il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha immediatamente chiesto che venissero fatti gli accertamenti per comprendere quali siano state le dinamiche. Ma Hijazi definisce questa “una polemica assurda, creata sul nulla, senza nessun argomentazione. Sono sicuro che la mia posizione sarà archiviata, ma in ogni caso indagato non vuol dire colpevole, vuol dire presunto innocente. Non capiscono perché le persone vengono trattate come se fossero delinquenti”. Ma nessuno di noi ha mai sostenuto che fosse colpevole per il reato che lo vede oggi indagato, ma abbiamo sempre denunciato la sua passione per Hamas mai smentita, le sue frequentazioni, i suoi post inneggianti il pogrom del 7 ottobre, commesso dai terroristi.

Frasi da cui non si è mai discostato, frequentazioni con il giro di Hannoun che non ha mai smentito, presunte missioni umanitarie a cui ha preso parte. Ecco, dire che “io sono una persona che odia l’ingiustizia, io sono palestinese, l’ingiustizia è nata con me” non vuol dire nulla.

Così come nessuno vuole usare il suo nome “per infangare chi mi incontra. Purtroppo, stanno cercando e stanno riuscendo ad allontanare le persone da me e questo mi dispiace”. Abbiamo solo raccontato come stanno le cose, e forse tante persone finalmente si sono svegliate.