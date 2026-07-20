Stadio, Salernitana e editoriali scomodi: l'esperto di calcio con 17mila followers

Lo piangono in tanti, Luigi "Luca" Esposito, cronista sportivo dalle mille risorse, grande esperto di calcio. A cominciare dai suoi familiari, due sorelle che vedeva raramente, una nuova fidanzata, i suoi colleghi della carta stampata, i cronisti del quotidiano La Città di Salerno, e della televisione locale dove Luca faceva interventi da opinionista affermato.

Di Nocera Inferiore, Luca si trasferisce nell'hinterland salernitano, a Fisciano, dove viveva da anni. Classe 1973, nato il 4 luglio, si era già laureato prima in Biologia poi in Lettere quando scopre la sua grande passione, il calcio. E si concentra solo su quella iscrivendosi all'Ordine dei Giornalisti della Campania come pubblicista. È il 2012 e Luca collabora da tempo per un quotidiano di provincia scrivendo di squadre di serie B e C.

"Lo incontravamo spesso allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per seguire le partite della Juve Stabia in serie B" raccontano alcuni tifosi alla notizia della sua morte. Sull'Avellino, tanto per fare un esempio, sosteneva in tv che i biancoverdi avrebbero dovuto intervenire sul calcio mercato per rinforzare il reparto difensivo. Sulla salernitana non usava mezzi termini per definire il vecchio allenatore Fabrizio Castori, tornato alla guida della squadra, "una minestra riscaldata", vale a dire l'ennesima ripartenza da zero. Un rivoluzionario, per certi versi, capace di aizzare le tifoserie a disertare gli stadi "per dare un segnale alla società (sportiva, ndr)".

Luca Esposito dirigeva anche un sito web, Tuttosalernitana.com, interveniva come opinionista nell'emittente televisiva Ottochannel, scriveva per il portale Tuttomercatoweb. Seguiva soprattutto la Salernitana, l'Avellino e il Benevento. "La notizia della sua scomparsa ci lascia sconvolti e addolorati ma soprattutto increduli - commenta il direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, tv con sito internet. Per l'emittente locale Esposito scriveva editoriali e commenti in particolare sulla Salernitana, squadra che seguiva anche sul suo sito TuttoSalernitana. "Era un opinionista scomodo ma mai banale" aggiunge Melillo. Ma scomodo a chi? I suoi giudizi interferivano, forse, sull'andamento del calcio mercato locale, "disturbando" operazioni di compravendita già pianificate?

La sua ultima apparizione in rete è di tre settimane fa quando pubblica sul suo profilo Instagram un selfie all'Approdo Resort di San Marco di Castellabate. Un commiato per quanti, quasi 18mila persone, lo seguono da anni sui social. Sul caso interviene il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti: "Esprimo sconcerto e cordoglio per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Attendiamo lo sviluppo delle indagini per capire il contesto in cui è avvenuta la brutale uccisione del collega" commenta il presidente nazionale dell'Ordine Carlo Bartoli appena appresa la drammatica notizia.

Dagli investigatori in serata arriva la richiesta rivolta a quanti conoscevano la vittima di contattare i carabinieri per fornire elementi utili. "Qualsiasi informazione, anche un semplice dettaglio, può essere ritenuta utile ai fini delle indagini".