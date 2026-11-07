“Aggredito un membro della famiglia”. Milly Carlucci difende ancora Ravagnani contro Diaco, l’ex prete: “Ho percepito violenza”

Apertura di puntata con precisazione per Milly Carlucci a Ballando con le stelle dopo le polemiche della settimana su Alberto Ravagnani dopo l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma Bella Ma, considerata troppo irruenta nel privato dell’ex prete e oggi concorrente del programma di prima serata su Rai Uno. “Quando un membro della famiglia viene aggredito, è come aggredirla tutta”, ha detto la conduttrice aprendo la trasmissione. I concorrenti che scelgono di partecipare a Ballando, ha sottolineato la conduttrice, “Si fidano di noi quando ci raccontano di sé stessi, è un regalo immenso e non è affatto scontato. Ognuno sa che il racconto è personale e libero”.

La conduttrice ha spiegato che “quando un membro della famiglia viene aggredito, viene aggredita l’intera famiglia. E questo è quello che noi abbiamo provato questa settimana. Questo è il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto”, sottolineando che “ci siamo stretti attorno a lui, ma non pubblicamente, perché di pubblico non c’è niente. L’abbiamo fatto con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”. Noi, ha concluso, “continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto dell’educazione, dell’accoglienza e dell’affetto”. La conduttrice, nel suo intervento, ha ringraziato “i componenti del nostro cast, perché grazie a loro questo programma quest’anno sta avendo un successo ancora più grande degli altri anni. Un successo che nasce dal rapporto di fiducia che c’è tra tutti i nostri concorrenti e noi, gruppo autorale”.

Probabilmente questo è stato il modo della conduttrice di chiudere il discorso dopo giorni di botta e risposta, con Milly Carlucci che si è esposta pubblicamente in favore di Ravagnani.

Nella clip introduttiva al suo ballo, si è tornati sull’argomento con l’ex prete che ha dichiarato di aver percepito “un po’ di violenza nel tentativo di forzare la mia privacy” e citando il Vangelo ha spiegato che “Gesù diceva di non dare perle ai porci”. In diretta, poi, Ravagnani ha dichiarato: “È stata una settimana intensa, assolutamente. Quando è successo quello che lo sapete. All’inizio stavo bene, cioè pensavo di riuscire a gestire effettivamente l’imprevisto. Poi però, nei giorni successivi ripensando ad alcune cose che sono successe, ho percepito effettivamente un po’ di turbamento. Ad esempio, sono stato invitato anche in alcuni programmi noti, tipo Domenica In. Però ho preferito non andare, diciamo, perché non mi sento ancora totalmente a mio agio con l’accaduto. E poi ha aggiunto: “Mi ero già turbato per alcune cose che erano successe, diciamo, prima, in camerino. Però adesso sono qui. Diciamo alcune cose, parole, insomma, alcune situazioni che non mi hanno permesso poi di essere davanti al pubblico e con le camere accese… Sereno, diciamo. Però, insomma, ora sono qui a ballare, a ballare e poi per il resto si vedrà”.

Caso Ravagnani, Diaco si era già scusato in diretta Caso Ravagnani, Diaco si era già scusato in diretta

Durante la diretta lo stesso Diaco si era scusato con Ravagnani ma sono stati numerosi gli interventi al fianco di Ravagnani e di Carlucci.