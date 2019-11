A 95 anni è morta Maria Perego, la “mamma” di Topo Gigio. La donna non aveva ancora smesso di lavorare per il prossimo ritorno del pupazzo più amato dai bambini, che a breve tornerà con episodi inediti su Rai Yoyo.

La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa e a dare l'annuncio è stato Alessandro Rossi, l'amministratore della società Topo Gigio srl: “ La Signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l'ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo. ” Maria Perego mancherà moltissimo a tutti gli appassionati, ai bambini degli anni 70 e 80 che sono cresciuti con le avventure di uno dei topi più amati della tv.

La prima apparizione di Topo Gigio è stata nel 1959 durante Canzonissima ma è nel 1960 che il pupazzo ha conquistato la popolarità grazie alla striscia del mercoledì pomeriggio “Le storie di Topo Gigio.” L'anno successivo ha debuttato al Carosello per promuovere una nota marca di biscotti ed è stato protagonista di un film, la cui sceneggiatura era proprio di Maria Perego.

Dal 1974 ha fatto coppia fissa con Cino Tortorella allo Zecchino d'Oro, con il quale è iniziata una collaborazione destinata a scrivere bellissime pagine di televisione. Ha lavorato accanto ai più grandi come Raffaella Carrà e Memo Remigi e le sue frasi nel corso degli anni sono diventati veri e proprio tormentoni. “Ma cosa mi dici mai” e “Strapazzami di coccole” sono forse le locuzioni più riconoscibili del pupazzo Topo Gigio, pronunciate con una voce inconfondibile.

In tutte queste occasioni e anche in tutte le altre apparizioni successive, in Italia e nel mondo, c'era sempre Maria Perego a dare vita al pupazzo, che ha allietato l'infanzia di moltissimi adulti di oggi. Televisione, musica, editoria e teatro, Maria Perego ha trasformato un semplice pupazzo in un fenomeno di costume, nel simbolo di un'epoca indelebile nei ricordi di chi l'ha vissuta.