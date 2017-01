Adesso con Renault Zoe elettrica ci si permette la gita fuori porta

Cesare Gasparri Zezza

La nuova versione Zoe Z.E. 40 con la batteria 41 kWh e una autonomia di 300 km reali, rompe quella barriera psicologica che fino a oggi relegava le vetture elettriche solo a un uso cittadino. Abbiamo provato Zoe in Portogallo su un magnifico percorso che ci ha portati dall'aeroporto di Lisbona a Òbidos, passando per Cascais. Ci viene assegnata una Zoe Bose, la top di gamma che si contraddistingue per la selleria in pelle e il sistema audio Bose con 7 altoparlanti dal colore grigio itrio. Impostato l'itinerario sul Tom Tom Live con schermo da 7 in grado di interfacciarsi con dispositivi iOS o Android, lasciamo silenziosamente l'aeroporto e scorrendo sull'E1 ci immergiamo nel traffico. Passato lo stadio del Benfica ancora agglomerati urbani, poi finalmente la costa.

Non incrociamo vetture elettriche, solo qualche ibrida. Passiamo Cascais, qui venne a vivere l'ultimo Re d'Italia dopo il referendum che vide gli italiani scegliere la Repubblica. Uno stop per rifocillarci, poi di nuovo in auto. I sedili anche se un po' piccoli sono molto comodi. La plancia è sobria e tutti gli indicatori sono ben illuminati e di facile lettura. Affondiamo un po' sull'acceleratore e la spinta è davvero niente male se si pensa che si possono raggiungere i 100 km/h in 8 e i 135 di velocità massima. Piove e tira un forte vento dall'Atlantico. Alla pioggia, sul nostro parabrezza, si sommano gli schizzi delle onde che con violenza si infrangono a pochi metri da noi. Un' altra sosta per ammirare il mare e la sua forza. Quando rientriamo in auto sembriamo dei pulcini zuppi e infreddoliti così impostiamo il climatizzatore ad una temperatura tropicale. La strada ci porta verso l'interno, si sale. Diamo fondo all'acceleratore e cambiamo ritmo di guida. Portiamo le gomme al limite, le sentiamo graffiare l'asfalto; sterzo e sospensioni lavorano in perfetta sinergia. Arriviamo ad Òbidos con la strada illuminata solo dai proiettori della Zoe. Il parcheggio è dotato di una presa di corrente. Serviranno 30 minuti se è corrente industriale da 43 kilowatt o 9 ore se residenziale da tre kilowatt. Andiamo a cena monitorando la carica da remoto tramite lo smartphone. Operazioni molto facili con la app My Z.E. Connect. Rifletto sull'assenza di incentivi in Italia per l'acquisto di vetture elettriche e sull'ennesimo blocco del traffico in arrivo nelle grandi città. In Italia la nuova Zoe Z.E.40 parte da 25.000 euro, e una rata di 69 euro mensili se si sceglie la modalità con il noleggio batterie, oppure 33.000 euro se si sceglie di averle di proprietà.