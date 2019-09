Allegri va a convivere con Ambra e la figlia si cancella dai social

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, e Ambra Angiolini avrebbero deciso di fare il grande passo e di andare a convivere. La notizia arriva dal giornale Chi ed è stata rilanciata da Tuttosport. La decisione sarebbe scaturita al ritorno dal viaggio in Sudafrica che hanno fatto insieme e segnerebbe un importante passo in avanti della loro relazione. Una decisione che segue ai recenti lavori di ristrutturazione avviati da Ambra nella sua casa di Brescia per ampliarla e renderla più confortevole ed adatta proprio ad una vita di coppia.

Parallelamente alla decisione di Allegri di andare a vivere assieme con la nota showgirl ed attrice, sua figlia Valentina ha deciso improvvisamente di cancellare il suo profilo su Instagram su cui poteva disporre di oltre un milione di follower. Una decisione improvvisa che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan e che sarebbe stata presa subito dopo la fine del rapporto sentimentale con Piero Barone, cantante de "Il Volo".

Una scelta fatta senza alcuna giustificazione alle cui spalle ci sarebbe, però, proprio Massimiliano Allegri che avrebbe ordinato alla figlia di rimuovere il profilo su Instagram. Non è un mistero, infatti, che la grande popolarità raggiunta dalla figlia sui social network avesse imbarazzato più di una volta l'ex tecnico bianconero.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?