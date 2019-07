All'Oasi Zegna gite in e-bike e Qì Gong nella natura

Maria Gobbi

Bielmonte, in provincia di Biella, è un luogo magico e tranquillo dove risintonizzarsi con la natura partecipando alle escursioni guidate in mountain bike a pedalata assistita alla scoperta dell'Oasi Zegna. In programma il 21 luglio, il 4 agosto, il 15 e 29 settembre e il 13 ottobre, sono abbinabili a pacchetti di soggiorno nel confortevole e attrezzato bike hotel Bucaneve. Qui non manca poi la possibilità di seguire (il 13 luglio e il 5 ottobre) lezioni di Qì Gong organizzate dal Fondo Edo Tempia, con passeggiate nel bosco e pranzo vegano. Info: www.bucaneve.eu.