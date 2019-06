Almar Jesolo Resort e Spa un'estate a tutta bellezza

Michela De Faveri

Nelle giornate limpide quando l'aria è frizzante e rarefatta, volgendo lo sguardo ad ovest, si può scorgere Venezia e il suo incanto. Ad est invece, si intravede il golfo di Trieste che si allunga fino all'Istria. Il punto di osservazione è privilegiato, la vista si allunga sul blu del mare, la sabbia tiepida accoglie e scalda, mentre sotto bianchi gazebo dal moderno design, sorseggiando un cocktail detox, è il momento del relax e del benessere: siamo all'Almar Jesolo Resort e SpA, il resort cinque stelle lusso più glam del litorale veneto. Almar è un'oasi di bellezza, la moderna architettura si inserisce nel contesto naturale senza imporsi ma integrandosi. L'eleganza degli ambienti, il bianco e l'azzurro come Leitmotiv e il verde del giardino, creano un'armonia dei sensi che accompagna ogni luogo del resort. I toni dei colori naturali si ritrovano in tutte le 197 camere e nelle 21 suite caratterizzate dalle terrazze con vista sul blu del mare. All'Almar l'esperienza dei sensi non trova sosta, continua tra le papille gustative sollecitate dalla delicata cucina mediterranea del Ristorante Mediterra, che unisce le primizie del mare ai prodotti della terra veneta e dove lo chef Salvatore Pullara realizza piatti ambasciatori di stagionalità e freschezza. La novità dell'estate 2019 è l'apertura di Semplice, un pop-up restaurant che regala ogni sera una proposta culinaria diversa per stile e regione geografica, da vivere sotto le stelle delle notti d'estate. Importante ritagliarsi del tempo per immergersi nel benessere di Almablu Wellness & SpA, e provare, tra le tantissime offerte i nuovissimi rituali di bellezza per l'estate, non dimenticando di regalarsi momenti di piacere tra le piscine, i tre tipi di saune, i diversi bagni di vapore, le docce e geyser emozionali, il percorso Kneipp, la stanza del ghiaccio. Almar è l'ideale campo base per esplorare il territorio che, oltre a Venezia, offre tesori inestimabili come Aquileia, Asolo, le Ville Venete o la minuscola e splendida Portobuffolè. Pacchetti a partire da 360 euro a camera per due notti. Per maggiori informazioni: www.almarjesolo.com.