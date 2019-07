Altissima, purissima ora anche chalet(tissima)

Chiara Dalla Tomasina

Quanti di voi, ogni giorno, convivono con la fretta, la frenesia, l'ansia di non avere mai abbastanza tempo? Possiamo stimare con certezza un buona percentuale di chi sta leggendo. Ma interrompere il circolo vizioso della quotidianità non è solo sano e auspicabile: da oggi è anche realizzabile. E, per farlo, ci viene in aiuto l'acqua. Ma non una qualsiasi: una che porta con sé un'idea di purezza, di essenzialità e di trasparenza.

L'acqua Levissima è profondamente legata al territorio dove sgorga: nasce nel cuore delle Alpi Centrali, in un'area protetta e incontaminata ai margini occidentali del Parco Naturale dello Stelvio, sopra Bormio. E proprio in questi territori ha deciso di realizzare Levissima 3000 (come i metri di altezza in cui si trova), uno chalet dotato di ogni comfort (c'è già una vasca idromassaggio calda e una Spa in fase di realizzazione) e costruito con materiali sostenibili, a bassissimo impatto ambientale. Legno locale e vetro per la struttura, prodotti del territorio da gustare (e magari da portarsi poi a casa), una vista mozzafiato su Cima Piazzi: l'ospite che raggiunge questo posto, accessibile solo tramite funivia e che tanto assomiglia a un Paradiso terrestre ad alta quota, può godere di un luogo unico al mondo, dove poter finalmente ritrovare una calma profonda, una pace interiore e un legame intimo e rigenerante con la natura circostante.

Lo chalet, che è prenotabile su Airbnb, grazie alla sua posizione, consente anche una serie di interessanti attività da svolgere in loco, sia sportive, come lo sci e le ciaspolate durante i mesi invernali, sia di scoperta del territorio, come l'esplorazione dei fitti boschi o dei laghi alpini, vere gemme smeraldo incastonate nella montagna. Ma tante sono le attività ancora in divenire, che garantiranno un'offerta sempre più ampia e pronta a soddisfare i desideri di ognuno. Tra queste, una delle più interessanti è il safari notturno con visori a raggi infrarossi per osservare gli animali di notte, che il Parco Nazionale sta sviluppando come attività ad hoc per gli ospiti dello chalet. In questo contesto nulla è lasciato al caso e tutto è studiato per «pesare» il meno possibile sulla montagna e la sua natura. Pensate che proprio da qui passano le rotte migratorie dei Gipeti, i rapaci tipici della Valtellina. Per questo, i vetri stessi dello chalet sono trattati con un particolare antiriflesso, affinché gli animali non si scontrino e possano continuare indisturbati le loro migrazioni.

Anche la popolazione locale è coinvolta in modo attivo nella gestione dello chalet: ogni volta che un attore o un'associazione locale fa una proposta per un'attività nuova, questa viene valutata e, se ritenuta idonea, rientra nel pacchetto delle offerte. Perché Levissima è impegnata in prima linea anche dal punto di vista del sostegno dello sviluppo sociale ed economico del territorio, a beneficio dei suoi abitanti. Ovviamente, sempre in un'ottica di sostenibilità ambientale. Pensate che da 30 anni il brand collabora con l'Università degli Studi di Milano per l'analisi e la conservazione dei ghiacciai dell'area alpina, da cui sgorga la sua acqua: studiarli e proteggerli è quindi una priorità assoluta dell'azienda. Che non smette mai di fare nuovi progetti, ovviamente in chiave ambientale. Tra questi, c'è il sempre maggiore impegno legato al packaging sostenibile: è già disponibile una linea Eco le cui bottiglie sono realizzate in bio-pet, un materiale di origine vegetale 100% riciclabile, perché il consumatore oggi vuole essere parte sempre più attiva nella tutela dell'ambiente. E quando desidera sperimentare in modo più tangibile la filosofia dell'azienda, c'è sempre lo chalet da provare: conquistare una vetta non è mai stato così (piacevolmente) sostenibile.