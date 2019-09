Le ammiraglie italiane sbarcano a Montecarlo

Montecarlo Tre saloni in 15 giorni, un tour de force iniziato il 10 settembre a Cannes e che domani approda nel Principato subito dopo il Nautico di Genova. Com'è noto, il Monaco Yacht Show è la rassegna riservata alle imbarcazioni oltre i 24 metri. In questo particolare segmento, da anni tre marchi italiani sono sul podio mondiale dei costruttori: Azimut-Benetti, Ferretti Group e Sanlorenzo.

Da domani a Port Hercule si vedranno in acqua 125 superyacht oltre i 25 metri e gli stand in banchina di 580 espositori. Un appuntamento imperdibile non solo per gli operatori. Considerata l'esclusiva location, infatti, la rassegna rappresenta uno degli eventi simbolo della mondanità internazionale.

Azimut-Benetti Sono tre le imbarcazioni Benetti. In anteprima mondiale «Metis», 63 metri, e due barche della categoria Class: Mediterraneo 116 «Big Five», 35 metri, e Delfino 95 «Eurus», 29 metri. Per il marchio Azimut Yachts, invece, il gruppo schiera Azimut Grande S10, nuova flagship della Collezione S e simbolo del cinquantesimo anniversario, Grande 35 metri e Grande 32 metri.

Baglietto e CCN In vetrina il 55 metri «Severin*s» costruito per un armatore tedesco, ammiraglia della gamma T-Line. Per CCN (altro marchio del Gruppo Gavio), in mostra «Vanadis», quarta imbarcazione della famiglia Fuoriserie.

Ferretti Group Oltre ai vari modelli in rappresentanza di tutti i marchi, debutta l'ultima delle navi del cantiere di Ancona, il 79 metri CRN 135 sviluppato su cinque ponti. Sarà tra le regine di Port Hercule.

Columbus Yachts Debutto mondiale per «Dragon», 80 metri, l'ammiraglia del marchio (parte di Palumbo Superyachts) già consegnata all'armatore. L'ingegneria navale è firmata dallo studio Hydro Tec di Sergio Cutolo.

Mangusta Yachts In acqua Mangusta Oceano 43 (quarto scafo della gamma) e Mangusta GranSport 45 presentato nei giorni scorsi al Cannes Yachting Festival. Degno erede dei leggendari Maxi Open, GranSport 104 è il primo superyacht firmato da Igor Lobanov.

Sanlorenzo Anteprima mondiale per il nuovo 64 metriSteel «Attila», sviluppato su cinque ponti. In mostra a Montecarlo anche il 52Steel, superyacht di 52 metri che combina la raffinata eleganza e le linee senza tempo di Sanlorenzo.

AR