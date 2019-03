L'indiscrezione: "Andrea Dal Corso frequenta una trans"

In queste ore il web è in subbuglio per uno scoop scottante che riguarda Andrea Dal Corso e una sua presunta frequentazione con Guendalina Rodriguez, transessuale brasiliana già nota nel mondo delle celebrità a causa di “incontri ravvicinati di un certo tipo” con alcuni giocatori di calcio.

Nella sua bio, su quello che sembra essere il account Instagram, si legge che ha partecipato al reality “La Fazenda”, a “Supervivientes” (l’edizione spagnola dell‘Isola dei Famosi) e di essere conduttrice su Sky. E non è finita qui. Ha spiegato di svolgere anche la professione di escort per galantuomini di alto livello. Ma cosa c'entra con Dal Corso? Guendalina, infatti, ha solo pubblicato sul suo profilo social uno scatto che la ritrae seduta in braccio al bell'Andrea. Niente di sconvolgente in realtà, ma si sa che la malizia sta negli occhi di chi guarda. In poche ore è bastato, quindi, un nonnulla per fare esplodere una gogna mediatica senza precedenti.

Tanti, come al solito, gli haters che hanno offeso Andrea Dal Corso accusandolo di avere una relazione segreta con una transgender. Altri hanno ricordato le indiscrezioni rilasciate qualche giorno fa da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, secondo cui il bell’imprenditore veneto avrebbe in realtà "preferenze sessuali alternative". Il giornalista dichiarò che Dal Corso si sarebbe finto etero per partecipare al programma ed ottenere visibilità, aggiungendo: “Ex corteggiatore amante delle telecamere, è biondo, bello e molto benestante. In tv corteggia le donne ma nella vita fa il filo ai maschietti. Di chi stiamo parlando?”.

Secondo Guendalina Rodriguez, quindi, Andrea Dal Corso avrebbe passato la serata con lei. Ma dopo questa confessione, la ragazza continua a ricevere minacce e pesanti accuse sul suo account, persino da un amico dell’ex corteggiatore di Teresa Langella che l’ha definita “una persona cattiva”. La brasiliana ha fatto sapere che questo scoop è stato montato di sana pianta, che sarebbe solo una cialtronata e dichiara: "Ho chiesto semplicemente di fare una foto. Ero sulle sue gambe. Fine della storia. Siete voi che avete fatto i castelli di sabbia".

E a questo punto su Instagram sbotta scrivendo qualcosa che pero' lascerebbe trapelare qualche dubbio circa la reale tipologia di rapporto instaurato tra lei e Andrea: “Mi stanno arrivando tantissimi insulti. Mi state rompendo il c***francamente”. Per poi aggiungere: “Capisco che siate fan di una coppia, ma se due persone non sono fatte per stare insieme, fatevene una ragione. Io sono una Escort e non devo dare spiegazione a nessuno. Lascio libera interpretazione. Ho chiesto semplicemente di fare una foto. Ero sulle sue gambe. Fine della storia. Siete voi che avete fatto i castelli di sabbia".

Cosa c'è tra Guendalina e Andrea? Forse solo un’amicizia. La giovane donna non si considera per nulla una sfascia coppie dato che, almeno per adesso, il bel veneto sarebbe single. Questo nuovo dettaglio, dunque, va a cozzare contro quanto rivelato dall'ex corteggiatore tre giorni fa. Andrea, infatti, a delle fans in discoteca, aveva rivelato di aver rivisto Teresa, di essere stato molto bene con lei e di essere impegnato (non dichiarando però il nome di nessuna ragazza).

I fans di Uomini e Donne si stanno chiedendo: “Ma a che gioco sta giocando Andrea del Corso?”