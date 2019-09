Ashton Kutcher parla dopo le accuse di Demi Moore: "Caccia alle streghe"

Hanno destato molto scalpore le parole di Demi Moore tratte dalla sua autobiografia. L'attrice di Hollywood ha rivelato retroscena choc sulla sua relazione con Ashton Kutcher, che è stato suo marito per 8 anni fino al 2013. In tutto il mondo si parla dei tradimenti di Kutcher ai danni di Demi Moore, del menage a trois accettato dall'attrice pur di non perdere il marito e di tanti altri dettagli raccontati nel libro “Inside out.” Tra questi, il mancato supporto dopo l'aborto al sesto mese di gravidanza, che avrebbe condotto nuovamente l'attrice sulla strada dell'alcolismo. Da come viene raccontata, la relazione tra Demi Moore e Ashton Kutcher è degna della miglior scrittura cinematografica ma l'attore non ci sta e ha deciso di replicare alle parole della sua ex moglie tramite Twitter.

“ Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero duro. Poi ho visto mio figlio, mia figlia e mia moglie e l’ho cancellato ”, ha scritto Ashton Kutcher. L'attore, che dal 2015 è sposato con Mila Kunis e con la quale ha due bambini, è parso molto risentito dalle parole usate contro di lui dalla sua ex moglie. “ Caccia alle streghe, collusione, notizie false. Ignorate tutto, basta guardare i fatti ”, continua l'attore, talmente sicuro della sua verità che ha lasciato addirittura un numero di telefono su Twitter, chiedendo ai suoi seguaci di scrivergli se volessero conoscere la verità. Ovviamente, il numero di telefono non è quello dell'attore ma rimanda a un sistema di risposta automatica che conferma la ricezione del messaggio. Nessuna risposta, quindi, per chi manda il messaggio ad Ashton Kutcher, che probabilmente risponderà a breve in un'intervista.