Gli auguri speciali di Harry alla moglie Meghan per il suo compleanno

Il principe Harry è stato il primo a fare gli auguri di compleanno alla moglie Meghan Markle, seguito poi da decine di amici che hanno pubblicato i migliori auguri alla duchessa del Sussex che oggi compie 38 anni.

Harry ha ringraziato la moglie per “e ssersi unito in questo viaggio ” definendola la sua “l a mia straordinaria moglie ”. Ha pubblicato una foto di Meghan a Tonga che è stato il loro primo tour internazionale. Kate Middleton e il principe William si son uniti agli auguri scrivendo: “ Auguriamo un compleanno molto felice alla Duchessa del Sussex ”.

In 20 minuti il post del principe ha avuto oltre 90 mila like con centinaia di follower che hanno augurato buon compleanno alla duchessa. Probabilmente Meghan oggi festaggerà a Balmoral dove si trova anche la Regina, particolarmente affezionata alla duchessa. Proprio per questo sembra abbia ordinato di preparare una torta celebrativa per il suo compleanno e di sicuro un questa occasione le regalerà un gioiello appartenente a qualche avo della corona.