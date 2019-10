"Avvertii Meghan che i media l'avrebbero rovinata"

Meghan Markle si è raccontata con il cuore in mano durante il documentario andato in onda per ITV news, riguardo ai suoi rapporti con i media. La duchessa d’America ha ammesso che gli amici l’avevano avvertita di come la stampa “ avrebbe rovinato la sua vita" una volta sposato un principe appartentente alla famiglia reale. Effettivamente Lady Sussex si trova costantemente sotto la lente d’ingrandimento dei media e non passa giorno in cui non venga criticata per le sue scelte.

A raccontare al Daily Mail degli avvertimenti dati alla Markle, è stata la sua ex agente ed amica, Gina Nelthorpe-Cowne. La donna ha rivelato di aver messo in guardia Meghan, la quale “non aveva idea della situazione in cui si stava mettendo ”, definendo l’amica alquanto ingenua e “ naif ”. La Nelthorpe-Cowne ha raccontato che stava pranzando con Meghan quando l'attrice di "Suits" le rivelò di uscire con il principe: “ Ho un appuntamento. Con il principe Harry! ”, le confidò Meghan. L’ex assistente della duchessa prosegue affermando: “ Un giorno eravamo a pranzo allo Strand ed era ovvio che la relazione stava diventando seria. Le dissi che quella era la fine della sua vita normale, della sua privacy. Ma lei alzò la mano e disse non voglio sentire negatività. Questo è un momento felice per noi”.