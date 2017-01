Dal basilico che contrasta vertigini e torpore all'equiseto adatto a chi soffre di osteoporosi

Per il benessere quotidiano o per gradevoli pause relax, in filtro o sfuse. Ecco nome e proprietà di piante, spezie e droghe da infuso o da decotto più diffuse. Angelica: depurativa, digestiva e antinfiamatoria. Bardana: diuretica, antidiabetica, agisce su calcolosi e reumatismi. Basilico: vertigini, torpore, sonnolenza e stipsi, alito cattivo. Biancospino: tonico cardiaco, antispasmodico, regolatore della pressione sanguigna. Borragine: infiammazioni, cistiti, disturbi intestinali. Calendula: depura il sangue, combatte l'ipertensione. Cannella: stimolante e tonificante disinfettante polmonare e intestinale. Cardo mariano: tonico e rigenerante del fegato, diuretico, antiemorragico. Equiseto. Contrasta nefrite, acidi urici, osteoporosi. Finocchio: diuretico, digestivo, placa la tosse. Iperico: lenisce ulcere e gastriti, contrasta la nausea, allevia la diarrea, combatte la depressione. Limone: antiossidante, depurativo, disintossicante. Liquirizia: cura le ulcere gastriche e duodenali, antinfiammatoria. Menta: proprietà cicatrizzanti e disinfettanti utile in caso di disturbi gastro intestinali, ottima per fegato e digestione. Ortica: antiartritica, antidiabetica, depurativa del sangue, antianemica. Papavero: decongestionante, espettorante, antirughe. Rosmarino: antisettico, antiparassitari, antibatterico, tonico del sistema nervoso. Rosa Canina: depressione, angoscia, diarrea, malattie intestinali. Salvia: alitosi, digestione allevia i dolori mestruali. Sambuco: depuratore per reni e fegato, vermifugo e febbrifugo Tarassaco: anticolesterolo, scioglie i calcoli renali, stimola il fegato e contrasta l'arteriosclerosi. Tiglio: insonnia, acidità di stomaco, anti ipertensione. Timo: gonfiori intestinali, bronchite, asma, tosse. Valeriana: antispasmodica, sedativa, vermifuga, riduce l'appetito. Verbena: depurativa, antianemica, cura tosse e nevralgie. Zafferano: azione antiossidante, antitrombotica, migliora la memoria. Zenzero: stimolante del sistema immunitario è un aiuto contro tosse, raffreddore febbre, nausea, abbassa il colesterolo.

MVan