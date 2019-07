Un battesimo speciale nel Golfo dei Poeti per Baglietto Severin's

Antonio Risolo

da La Spezia

«È un passo storico». Così Michele Gavino, ad di Baglietto, ha aperto la cerimonia per il varo dell'ammiraglia della flotta, Severin's 55 metri T-Line, costruita per un armatore tedesco. Poi il momento magico di un sabato di luglio molto speciale. L'inno di Mameli, la bottiglia che si infrange sulla chiglia, la benedizione. Quindi Severin's, ammiraglia dell'era Gavio, viene adagiata in acqua. Gesti che riavvolgono il nastro della storia secolare di un'icona mondiale: Baglietto.

Al tradizionale rito marinaro erano presenti la famiglia dell'armatore con i suoi ospiti, l'equipaggio e il team di Edmiston Monaco, rappresentante dell'armatore. La suggestiva cerimonia si è svolta nel romantico tramonto sul Golfo dei Poeti alla presenza di numerosi invitati speciali, autorità civili e militari, giornalisti italiani e stranieri, imprenditori nautici che hanno salutato il varo di Severin's insieme con le maestranze del cantiere.

Hanno accolto l'ammiraglia della flotta del Gabbiano - in un simbolico passaggio di testimone tra passato e presente - anche alcune delle imbarcazioni che hanno fatto la storia di Baglietto: il Sy Caroly, yacht a vela del 1948, oggi una delle più belle Navi Scuola della Marina Militare; Nina J, storica imbarcazione del 2006 disegnata da Tommaso Spadolini; Only One del 2015, Silver Fox rientrata dalla stagione caraibica. Infine la più piccola Mv13. Sul piazzale, a fare da cornice, il futuro del cantiere con gli scafi in costruzione: 10231 di 54m, 10232 di 40m, 10233 di 48m (consegne previste nel 2020) e lo scafo 10226 di 43m che sarà varato nel 2021. Hanno festeggiato Severin's anche gli altri marchi che fanno capo alla famiglia Gavio: Moppie 35' di Bertram Yachts, Ffc15 di Baglietto Navy e Vanadis, quarta imbarcazione della collezione Fuoriserie varata un mese fa da Cerri Cantieri Navali e in partenza per una crociera estiva.

«È stata una bellissima giornata - ha detto un emozionato Michele Gavino - e non solo perché abbiamo festeggiato un'imbarcazione stupenda, la più grande costruita fin qui dal nuovo corso di Baglietto. Si tratta di un'imbarcazione che segna un nuovo storico passo per la nostra azienda. Vedere la storia di Baglietto ormeggiata in cantiere è stata per me e per tutta la Baglietto una grande emozione. Nella vita di un cantiere, ogni varo è un momento magico che ha per protagonisti la barca, il suo armatore che ci ha dato fiducia ma, soprattutto, tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo sogno».

All'evento hanno collaborato numerosi partner tra cui Visionnaire che ha allestito l'area lounge destinata all'armatore, mentre McLaren Milano, distributore esclusivo per l'Italia, ha scelto il varo di Severin's per presentare la nuova McLaren Gt.

Severin's fa parte della piattaforma tradizionale di Baglietto (la T-Line). Le linee morbide e filanti, come pure le falchette ribassate e le prese d'aria laterali, sono quelle ben riconoscibili di Baglietto firmate da Francesco Paszkowski che, con Margherita Casprini, ne ha curato anche gli interni dal gusto caldo, accogliente, elegante e raffinato.

Ecco gli yacht in costruzione nel moderno cantiere spezzino: un 43m Fast Line Ht, un 54m e un 40m, entrambi disegnati da Horacio Bozzo per gli esterni con interni rispettivamente di Hot Lab e Achille Salvagni, in consegna nel 2020.