Belen incinta? Il pancione (forse) prende forma

Da quando sono tornati insieme non si parla di altro: del probabile nuovo bebè in arrivo in casa DeMartino-Rodriguez. Ovviamente la coppia non ha rilasciato nessuna conferma in merito, forse per scaramanzia, ma gli indizi ci sono tutti.

Intanto sia Belen che Stefano hanno da sempre desiderato allargare la famiglia e dopo il secondo matrimonio, che molto probabilmente si svolgerà ad Ibiza, isola a cui sono molto legati, l’arrivo di un altro bebè, possibilmente femmina, sarebbe il giusto coronamento del loro amore. Parlavamo di indizi, e uno lo ha lasciato oggi Belen in una delle sue stories di Instagram. Al parco insieme a Stefano e a Santiago ha fatto una ripresa dall’alto mostrando una pancina sospetta. Con indosso una tuta di Jeans larga si nota bene un rigonfiamento visto che è magrissima.

Per una come lei il pancione vero e proprio si potrà vedere almeno al sesto mese, ma già un piccolo accenno c’è tutto, segno che pressappoco la showgirl dovrebbe essere a terzo-quarto mese di gravidanza. Anche il viso radioso, la dice lunga sulla sua felicità, cosa che viene pienamente condivisa da tutti i fan della coppia che non hanno mai perso la speranza.

Ora Belen partirà come ogni estate per le Baleari e verrà poi raggiunta da Stefano che, dopo il grandissimo successo di “Made in Sud”, sarà impegnato in Rai per la preparazioni di alcuni programmi.

Sarà una bella estate per questa meravigliosa coppia, che dopo Santiago potrà (forse) avere la gioia di allargare di nuovo la famiglia.