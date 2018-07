Belen presa di mira dal web: "Togliti quei peli dal lato b"

Non è la prima volta che Belen Rodriguez viene presa di mira dal punto di vista fisico, o meglio, sulle sue abitudini in termini di estetica.

La showgirl argentina, infatti, ha ribadito spesso di non depilarsi le braccia "perché noi donne sudamericane amiamo che il biondo ci dia un po' di colore sulla pelle". Parole sue, che in passato avevano fatto storcere il naso ai suoi fan. Ma ognuno fa quello che vuole della sua vita e soprattutto del suo aspetto fisico e così è stato per Belen. L'argentina, in questi anni, è sempre andata avanti con le sue abitudini e idee fregandosene del giudizio degli altri.

Anche questa volta probabilmente farà così, nonostante gli utenti in rete siano spietatissimi. Belen, infatti, qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram una foto con il figlio Santiago. La showgirl è coricata mentre ascolta una confidenza del piccolo. Ma gli occhi agguerriti dei fan hanno notato che l'argentina ha della peluria anche sul lato b. E apriti cielo coi commenti.

La Rodriguez è stata bombardata di attacchi e insulti. "Abbiamo capito tutti che Belen non ha un buon rapporto con la ceretta, togliti quei peli", scrive uno. E un altro: "Ma la smetti di pubblicare foto dove si vedono i tuoi pelazzi? Fanno un po' schifo. I peli sul culo anche no". Per fortuna c'è chi non cade nel banale e difende con le unghie la belissima showgirl: "Fregatene, sei l'ottava meraviglia del mondo".