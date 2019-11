Benetti batte il «cinque» Vendite record nel 2019

Cinque superyacht dai 38 ai 50 metri venduti nel giro di poche settimane. Benetti si appresta a chiudere un anno commerciale straordinario, iniziato con il varo dei tre gigayacht fino alle vendite che hanno preceduto le cinque appena annunciate: FB602, B.Now, 50 metri; BP002, seconda unità di Diamond 145, ammiraglia della categoria Class, 44 metri; BO104 e BO105, quarta e quinta unità di Oasis, 40 metri; BF110, decima unità di Fast 125, 38,1 metri.

«Il mercato nautico internazionale si è lasciato conquistare dai nostri prodotti più recenti - spiega Franco Fusignani, amministratore delegato di Benetti Yachts - Queste vendite confermano la scelta vincente del brand di affiancare al made in Italy consolidato di grande qualità una visione sempre più all'avanguardia. Benetti è riuscito ancora una volta a stupire con un'innovazione senza precedenti grazie alla scelta di collaborare con nuovi designer, all'utilizzo di nuove tecnologie, ma anche a un miglioramento del controllo dei processi di produzione che ha generato maggiore qualità».

Venduto il primo B.Now a un armatore del Medio Oriente, arriva la firma anche sul secondo contratto. Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, B.Now 50m si distingue per i tempi di consegna estremamente contenuti.

La seconda unità di Diamond 145 (44 metri), ha lo scafo in vetroresina e una stazza lorda di 456 tonnellate. Con i suoi volumi molto generosi, il superyacht è un capolavoro di stile e comfort.

Il mercato premia anche la nuova serie Oasis 40 metri con la vendita della quarta e della quinta unità, imbarcazioni pensate per armatori sofisticati che vogliono vivere il mare a 360 gradi. Lungo 40,80 metri, con un dislocamento di 310 tonnellate, Oasis 40m può coprire distanze fino a 4mila miglia nautiche a una velocità di crociera di 11 nodi.

Infine Fast 125 (38,1 metri e un dislocamento di 197 tonnellate). Superyacht della categoria Class raggiunge 1.750 miglia nautiche a una velocità di crociera di 12 nodi. Il vero fiore all'occhiello del Fast 125 è la combinazione della carena D2P (displacement to planing), progettata da Pierluigi Ausonio e dal Centro Ricerche e Sviluppo di Azimut|Benetti Group, con i propulsori Azipull in carbonio a bassa resistenza e alta efficienza. Questa soluzione assicura una velocità massima di 24 nodi, facile manovrabilità e consumi ridotti.

AR