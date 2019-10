Benvenuti a Samanà, il Caribe romantico e gioioso

Camilla Golzi Saporiti

Il ballo, il silenzio. L'orizzonte sull'oceano infinito, la fitta foresta tropicale. Le amache sulla sabbia, i resort mimetizzati tra palme e mangrovie. Merengue, bachata, salsa e reggaeton. Mango, papaya, ananas e platano. Immagini, scorci, estremi di una vacanza che vola a Samanà, l'ancora autentica e poco turistica penisola che si estende sulla costa nord-est della Repubblica Dominicana. Un eden di sole e mare dalle mille sfumature: le acque virano dall'argento al blu, toccando tutti gli azzurri e i turchesi. Colori e riflessi che brillano dall'alba al tramonto, cullando vacanze che nascono all'insegna del romanticismo e partono quando l'inverno italiano si fa più freddo e buio.

Da dicembre in avanti il clima in quel piccolo paradiso terrestre è l'ideale per una fuga al caldo, per un tuffo estivo, per una pausa rigenerante a stretto contatto con la natura e alla scoperta di fenomeni unici al mondo. Come il passaggio delle «ballenas jorobadas», le balene con la gobba, che, lunghe anche 15 metri e pesanti fino a 60 tonnellate, sfilano a centinaia, dando vita ad acrobazie e canti d'amore dei maschi alla conquista delle femmine. Sotto gli occhi dei visitatori, innamorati di loro più di tutti. La straordinaria sfilata avviene grazie alle acque calde della baia che offrono ai cetacei le condizioni ideali per sostare e dare alla luce i propri piccoli. L'osservazione dei cetacei è un'ottima occasione per scoprire ed esplorare questo splendido angolo dominicano, non l'unico però. Samanà conquista per la grande varietà di paesaggi che spaziano da folte foreste di mangrovie a colorati villaggi, a inaspettate cascate e baie da cartolina. Tra queste, la baia di Rincòn, a nord est della penisola. È una striscia di sabbia lunga oltre due chilometri, costeggiata dai filari di palme da cocco e bagnata da acque cristalline. All'estremità settentrionale della spiaggia scorre un ruscello, Cano Frio, che può essere percorso a bordo di canoe per esplorarne le gallerie naturali che si inoltrano tra mangrovie e arbusti tropicali. Sempre navigando ci si può addentrare tra le meraviglie del parco naturale Los Haitises, dove si potranno scovare grotte decorate da pitture rupestri risalenti all'epoca precolombiana, oltre a piante e uccelli autoctoni. Ma per chi sogna una vacanza sotto il sole all'insegna del relax e della vita di coppia, allora il resort Viva V Samanà è la soluzione giusta.

A dieci minuti da Las Terrenas, affacciato sulla spiaggia dorata di Playa Cosón e rivolto a un pubblico di soli adulti, raccoglie 178 camere mimetizzate nella vegetazione, avvolte nella privacy più completa e coccolate da servizi, trattamenti e proposte ad alto tasso romantico. Dalla cena a lume di candela sotto le stelle al massaggio in coppia dopo il tramonto, fino al room service gratuito.

Info e prenotazioni: soggiorno di 7 notti presso il resort per soli adulti Settemari Balance Club Viva V Samanà, con sistemazione in camera doppia, formula all inclusive, volo dall'Italia e transfer in loco da e per l'aeroporto, da 1.850 per la partenza del 20 dicembre, da 2.790 euro per la settimana a cavallo del Capodanno, da 1.445 per le partenze di gennaio.

Le tariffe si riferiscono alle prenotazioni con 45 giorni di anticipo rispetto alla partenza; www.settemari.it