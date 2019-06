A Borgo La Chiaracia per staccare la spina restando sempre connessi

Michele Vanossi

A Castel San Giorgio, piccolo paese in provincia di Terni ubicato a 560 m sul livello del mare, circa un anno fa è stato inaugurato un resort 5 stelle immerso in un parco maestoso: Borgo La Chiaracia Resort & SPA. La struttura è frutto di un recupero architettonico importante, consta di 26 camere di varie tipologie finemente arredate ed unite da un percorso interno tramite il quale è possibile raggiungere la SPA dove affidarsi alle mani di personale esperto per effettuare massaggi, trattamenti di ultima generazione (come Physia, il primo ed unico apparecchio al mondo rigeneratore cellulare non invasivo), scrub, peeling; oppure semplicemente per restare in ammollo nelle piacevoli acque della piscina interna o di quella esterna. Soggiornare in questo luogo di quiete è strategico anche per chi vuole organizzare meeting e workshop. Grazie alla presenza, nelle tre sale meeting, di 8 tipologie di fibre ottiche ci si può collegare in ogni momento ed in diretta, con ogni parte del globo. Ciò che colpisce l'occhio, appena si varca il cancello del resort, è la rigogliosità della natura; il giardino contornato da alberi secolari ospita un orto dal quale la cucina del ristorante si approvvigiona per alcune tipologie di legumi, frutta, verdura e cereali. Nel periodo più caldo, alla clientela viene offerta l'opzione «dehors»: la possibilità di degustare le prelibatezze dello chef Michele Esposito e le dolcezze del pastry chef Stefano Faioli sulla terrazza che si affaccia sul vigneto e sul monte Amiata. Se ci si reca al ristorante Radici è doveroso assaggiare il profumatissimo olio e le tre tipologie di vino autoprodotte: il vermentino (Chia), il pinot nero (Ra) e lo spumante (Cia). Soggiornare a Borgo La Chiaracia è anche sinonimo di visite, arte e cultura. A pochi chilometri di distanza da Castel San Giorgio, si trova un gioiellino incastonato sulla roccia ed abitato da 11 persone: Civita di Bagnoregio. Poi è impossibile resistere al richiamo di Orvieto che, con i suoi maestosi monumenti e con l'enorme parte sotterranea già sfruttata in epoca etrusca e romana, fa letteralmente fare ai visitatori un tuffo nel passato. Info e prenotazioni: www.borgolachiaracia.it tel. 0763.627123.