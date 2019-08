Briatore dà lavoro ma è polemica. "Paga bassa", "Volete reddito minimo"

Flavio Briatore ha recentemente condiviso sui social un annuncio per una posizione lavorativa aperta in uno dei suoi locali di Montecarlo. Il post è stato condiviso sui profili dell'imprenditore ma ha immediatamente scatenato la polemica sulla paga, secondo alcuni troppo bassa.

“ Cipriani Montecarlo cerca un Economo serio da affiancare allo Chef ed al management di per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino. Necessaria buona volontà, preferibile una conoscenza, anche di base, della lingua francese, e la capacità di utilizzo di Excel. Importante una persona ordinata e volenterosa. Stipendio di base 2.000 euro netti al mese ” ha scritto Briatore in doppia lingua sul suo seguitissimo profilo Facebook, dove non sono stati pochi i messaggi di persone pronte a candidarsi per il posto proposto. Tra questi, però, non sono mancati i contestatori, che hanno fatto notare all'imprenditore come la paga sia insufficiente per il tenore di vita di Montecarlo, dove il lavoratore dovrebbe presumibilmente trasferirsi. “ Complimenti caro Flavio ma un economico bravo a 2000 euro al mese a Montecarlo non vive neanche sotto un ponte e comunque non lo troverai bravo a quelle cifre. Un economo è un manager a tutti gli effetti, stipendio minimo 3500/4000 al mese, come quelli che prendevano al Suvretta di St Moritz. Cordiali saluti ” ha scritto una persona che evidentemente conosce il settore.