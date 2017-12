Budapest, alla scoperta della perla del Danubio - grande successo, seconda partenza

Partenza da Milano e Roma il 15 marzo 2018. Rientro in Italia il 18 marzo. 3 notti / 4 giorni

Un lungo fine settimana alla scoperta degli splendori di Budapest, storica città “gioiello” europea. Città dal glorioso passato e dal luminoso futuro, Budapest è nata con la vocazione da capitale - sia politica che culturale - e tale è rimasta nei secoli. La sua storia e la sua architettura lo dimostrano.Visiteremo tutti insieme palazzi, monumenti, chiese, piazze, musei e castelli - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento e serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Marco Lombardo– capo redattore del Giornale -, da Stefano Passaquindici- giornalista e responsabile dell’organizzazione dei viaggi del vostro quotidiano -, e da altre prestigiose “firme” de il Giornale. Si partirà da Milano e Roma con voli di linea; dormiremo in hotel 5 stelle al prezzo speciale riservato di 1.090 euro a persona, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Supplemento singola 330 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it