Camilleri e i Florio, tutte «cose» di Sicilia

La classifica estiva, almeno ai piani alti, sembra regalarci delle certezze consolidate. Andrea Camilleri, ancora in gravi condizioni di salute, resta il dominatore incontrastato. Il suo Il cuoco dell'Alcyon (Sellerio) procede a tutto vapore: si mantiene sopra le 24mila e trecento copie, assolutamente irraggiungibile per chiunque altro. E al secondo posto? Sempre lei, Stefania Auci, la vera rivelazione della primavera/estate 2019. Il suo romanzo I leoni di Sicilia (Nord) sulla saga dei Florio continua a macinare copie come, un tempo, i Florio continuavano a macinare affari tra il porto di Palermo e mezza Europa. Anche questa settimana sono stati venditi più di 8mila volumi. Del resto la vicenda ottocentesca della famiglia emigrata dalla Calabria e capace di imporsi, a colpi di spezie, persino alla nobiltà gattopardesca dell'isola, è veramente ben scritta. Tanto da mettersi dietro una bestsellerista di tutto rispetto come Lucinda Riley che con il suo La stanza delle farfalle (Giunti) ferma l'asticella a 7mila e 439 copie. Però attenzione: adesso con Lucinda bisognerà vedere la gara sulla lunga distanza. La vincesse la Auci si potrebbe iniziare a prendere atto che chi dice che è la nuova Ferrante, forse, esagera; però di sicuro la scrittrice siciliana ormai è una bestsellerista di prima grandezza.

Intanto constatiamo che i Me contro Te, che ormai avete imparato a conoscere come gli youtuber più amati dai bambini, sono ancora lì, solidi, al quarto posto. Il loro libro Entra nel mondo di Luì e Sofì (Mondadori Electa) continua a procedere con il vento in poppa, più di 6mila e duecento genitori, anche questa settimana, l'hanno portato a casa ai figli.

Ma in tanta stabilità notiamo il buonissimo risultato di Don Winslow con Il confine (Einaudi), che arriva a 4mila e trecento copie più spiccioli. Un solido romanzo, molto americano, che racconta bene il tema della difficile integrazione dei latini. È un prodotto con spiccata vocazione commerciale e con tutte le caratteristiche del thriller sul narcotraffico, ma con una marcia letteraria in più.