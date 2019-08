A casa delle star Il sogno di Hollywood tutto da vivere

Roberta Cecchi

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di aprire gli occhi e ritrovarsi catapultato nella vita di una star di fama mondiale, di quelle che con un solo cenno riescono ad aizzare folle oceaniche senza dover compiere il minimo sforzo?

Stessa popolarità, medesimo lusso sfrenato, uguale conto in banca e sì, anche identica casa (naturalmente hollywoodiana).

Ma se trasformare in realtà le prime tre voci della lista sembra essere decisamente utopistico, ecco che per la quarta le cose cambiano drasticamente e ritrovarsi a dormire nella camera da letto di Leonardo Di Caprio o di Angelina Jolie potrebbe non essere poi così difficile.

Grazie ad AirBnb infatti è possibile provare l'ebbrezza di calarsi nei panni di una vera celebrità, vivendo proprio là dove le star abitano o hanno abitato.

Nel corso degli anni il portale leader nelle prenotazioni di appartamenti ha dato la possibilità ai suoi utenti di provare esperienze sempre più incredibili, passando dall'affittare una villa all'interno di un antico faro sulla costiera di Medulin (in Croazia) per poi arrivare a dormire in una maestosa casa sull'albero nel bel mezzo della giungla hawaiana. Niente però è paragonabile al soggiornare nella dimora di una superstar mondiale, avendo così libero accesso a tutti quei luoghi «segreti» e del tutto inviolabili che nessuno (o quasi) ha mai potuto vedere prima d'ora, potendo curiosare perfino dei cassetti della cucina di Frank Sinatra, provandosi i vestiti usati da Elizabeth Taylor durante i suoi ultimi red carpet o, ancora, sedendosi nel medesimo patio dove Jimi Hendrix ha composto una delle sue canzoni più celebri.

Naturalmente ciò che caratterizza queste case da favola sono i panorami mozzafiato e il design sofisticato e curatissimo di ogni stanza, dove nulla è lasciato al caso e tutto è perfetto e sempre al posto giusto, partendo dal lampadario d'epoca per poi arrivare alla libreria creata su misura, ai pavimenti in marmo pregiato o alle piscine olimpioniche che impreziosiscono i giardini.

Ce n'è davvero per tutti i gusti e, ovviamente, per tutte le tasche, poiché alla fine si parla sempre di «case vip» e, come tali, devono essere pagate (a volte profumatamente).