Cecilia Rodriguez: "Ho chiuso con Iannone per rispetto della mia famiglia"

Lorella Boccia, grande scoperta di Real Time della scorsa stagione con il programma Rivelo, è pronta a tornare in onda e a raccontare i volti noti dello spettacolo e dell'attualità da un'altra prospettiva. Rivelo è aperto ai personaggi noti che ancora non hanno svelato tutto di loro, che vogliono raccontare aspetti inediti della loro vita in un ambiente sereno e rilassante come quello del programma di Lorella Boccia. Ospite della prima puntata è Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, che con Lorella Boccia si è aperta a un racconto intimo e introspettivo della sua vita, senza filtri e senza remore, lasciandosi andare a confidenze inaspettate.

L'appuntamento con la nuova stagione è per domani, 19 dicembre, a partire dalle 21.10 sempre sul Real Time, canale 31 del telecomando. La modella e showgirl argentina è fidanzata da ormai due anni con Ignazio Moser, figlio del grande campione di ciclismo Francesco, conosciuto durante l'esperienza del Grande Fratello Vip. I due sembrano essere inseparabili, nonostante si rincorrano ciclicamente voci su una loro possibile crisi. Altrettanto periodicamente viene annunciata una gravidanza ma anche il matrimonio e su questo punto Cecilia Rodriguez ci tiene a precisare: " Sono un po' frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora. "

Cecilia è arrivata in Italia in un momento successivo rispetto alla sorella, che già era famosa nel nostro Paese per alcune partecipazioni televisive e per gli amori con personaggi noti. Per Cecilia in tutti questi anni, e ancora oggi, è stato normale scontrarsi con gli inevitabili paragoni con la sorella maggiore, con i quali ha imparato a convivere col tempo. " Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti ", ha ammesso la modella, che oggi vanta un ampio seguito su Instagram.