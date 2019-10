Champions, Griezmann: "Conte è un grande ma so come fregare Godin"

Alla vigilia dell'impegno di Champions League tra l'Inter ed il Barcellona, l'attaccante del club spagnolo Antoine Griezmann parla della sfida contro la squadra italiana. Il giocatore tesse innanzitutto le lodi verso Conte, il nuovo tecnico neroazzurro, definendolo un "grande allenatore". Il calciatore francese, attaccante del Barcellona, spiega che Conte ha dimostrato la sua abilità in tutte le squadre in cui è stato. E sull'appuntamento di domani, il giocatore ha sottolineato che la partita sarà sicuramente molto insidiosa e che si dovrà fare tutto il possibile per portare a casa i tre punti.

Per ottenere la vittoria sarà necessario soprattutto un grande lavoro di squadra. Spiega, infatti, Griezmann: "Le partite di Champions League hanno qualcosa di speciale. Avremo bisogno di un ottimo lavoro di squadra per cercare di vincere nel modo migliore e ottenere i tre punti, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande squadra."

Il giocatore del Barcellona parla poi di Diego Godin, un suo ex compagno che domani troverà come avversario. L'attaccante spiega di conoscere molto bene Godin che è un grande amico oltre che padrino di sua figlia. Proprio per questo, conosce bene alcuni trucchi per "fregarlo".

E sul suo ambientamento con il Barcellona, lo scorso anno giocava all'Atletico Madrid, il giocatore si è così espresso: "Ci sono cose che possono essere migliorate, devo comunque arrivare ancora a essere il miglior Griezmann possibile, ma sono sulla buona strada."

