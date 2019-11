CheBanca!, talento e innovazione al servizio dei clienti

Andrea Farinacci

Il wealth management sarà uno dei segmenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2019-2023 del gruppo Mediobanca. Questa area di business rafforzerà nei prossimi quattro anni il ruolo di primo contributore alle commissioni del gruppo in maniera complementare al core business del corporate investment banking. Nella divisione Wealth un ruolo importante sarà svolto da CheBanca!, già potenziata nella gestione del risparmio e degli investimenti con l'acquisizione di Barclays nel 2016 e con la crescita delle reti distributive.

«Nei prossimi quattro anni ci rafforzeremo ulteriormente», dichiara Lorenzo Bassani, direttore commerciale e marketing di CheBanca!. «A livello nazionale inseriremo nuovi advisor in risposta al crescente fabbisogno di protezione e programmazione finanziaria della clientela premier», aggiunge il manager di Chebanca! rimarcando che questa precisa necessità si è sviluppata anche in seguito a un prolungato regime di tassi bassi o negativi.

«Lo scenario attuale presenta, inoltre, diversi elementi di incertezza, dalla guerra commerciale tra gli Stati Uniti di Donald Trmp e la Cina di Xi Jinping, fino alla Brexit, ma non solo», commenta Bassani sottolineando che «occorre monitorare le prospettive della crescita globale che mostra segnali di indebolimento».

Un contesto dove il sentiment dei mercati potrebbe risentire di eventuali dati macroeconomici negativi, interrompendo i trend rialzisti che hanno caratterizzato i principali mercati nel 2019. «Ora più che mai è importante affiancare al meglio i nostri clienti nelle scelte di investimento garantendo la diversificazione del portafoglio ed elementi di protezione che, in caso di aumento della volatilità dei mercati, aiutino a stabilizzare le performance», osserva Bassani.

Le view di mercato di CheBanca!, nate dalla collaborazione con la fabbrica prodotto del gruppo, Mediobanca Sgr, a cui è affidata l'attività di advisory e la costruzione dei portafogli modello, garantiscono qualità nella lettura dei mercati poi declinata sugli obiettivi di investimento. In questa attività gli advisor di CheBanca! svolgono un ruolo fondamentale per guidare quotidianamente il cliente nelle scelte tattiche per la costruzione e manutenzione periodica dei portafogli.

«Oggi proponiamo di moderare la rischiosità riducendo l'esposizione ai titoli che tendono ad amplificare i movimenti del mercato. Una valida alternativa può, inoltre, essere data da alcune strutture di investment certificates che permettono di partecipare all'andamento dei mercati con delle protezioni sui ribassi», precisa il manager di CheBanca! puntualizzando che «per quanto riguarda l'approccio ai beni rifugio si può decidere di investire una parte del portafoglio nel tratto a breve termine della curva Usa, ma anche in strumenti che partecipino ai rialzi delle quotazioni dell'oro: tra le strategie dei fondi privilegiamo quelle flessibili a bassa volatilità».

Opportunità di investimento che possono essere colte solo attraverso operatori in grado di interpretare la complessità dei mercati coniugandola con gli obiettivi della clientela. «Talento, innovazione e valore dell'offerta coniugati a una piattaforma evoluta e a un pricing trasparente e fair sono fattori fondamentali su cui investiremo quotidianamente a supporto della nostra crescita e di quella dei nostri clienti», conclude Bassani.