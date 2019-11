Per chi utilizza i prodotti Gianluca Mech L'inverno diventa subito più «dolce»

Beatrice Coppola

Sì, ci siamo, il freddo è arrivato e in pochi ne sono restati sorpresi. Soprattutto chi, giocando d'anticipo, ha voluto prepararsi a godere delle bellezze e del fascino di un periodo magico che ci accompagna verso il Natale. Perché, come dice Gianluca Mech, «basta chiedere l'aiuto alla natura per poter affrontare al meglio e nelle condizioni migliori la stagione più fredda. Bisognerebbe cercare di godere la bellezza della stagione invernale, soprattutto se ci si è preparati rafforzando il sistema immunitario». A questo punto, quando il termometro comincia a scendere, cosa si può fare? «Inverno ti amo, dunque, perché grazie alla mia nuova Linea Invernale, formulata partendo dai benefici che solo certi ingredienti naturali possono elargire, tutti potranno affrontare i più comuni disturbi invernali senza rinunciare ai meravigliosi fine settimana in montagna, alle passeggiate nei parchi cittadini ricchi di alberi decorati dalla galaverna».

La Linea Inverno di Gianluca Mech è una nuova gamma di prodotti dalle formulazioni innovative, nata dall'ottimizzazione dei principi attivi selezionati tra i più studiati: i dosaggi elevati che garantiscono maggior efficacia, sinergie d'azione e aggiunta di vitamine e minerali, sono i punti di forza che rendono la nuova linea assolutamente competitiva e efficace. Se le vostre difese sono stanche e depresse, correte ai ripari e stimolate il vostro sistema immunitario attraverso l'utilizzo di rimedi mirati al potenziamento delle difese e alla purificazione degli organi coinvolti. Con Immune-Mech, grazie al contenuto di Vitamina C con effetto a rilascio immediato e ritardato di minerali, come lo zinco, ma anche all'echinacea, è possibile avere una copertura giornaliera in un'unica somministrazione. Quando la spossatezza e l'affaticamento rischiano di mettervi KO, invece, si può ricorrere a Mag B-Complex, nato come dispensatore di energia pura: a base di vitamine del gruppo B che partecipano al metabolismo energetico dell'organismo, l'integratore si completa con magnesio citrato.

Se, invece, gli attacchi al nostro organismo hanno già avuto la meglio, è fondamentale agire nell'immediato con prodotti specifici; avete presente i sintomi influenzali, come i dolori muscolari, il raffreddore, il naso che cola, il mal di gola? Basta sciogliere 1, 2 bustine al giorno di Influmech Fast Remedy in acqua calda e il gioco è fatto. Certo, per contrastare l'infezione e disinfiammare la gola, si può agire sulle cause con antisettici in grado di eliminare la carica microbica, o intervenire sui sintomi con dei principi attivi ad attività antinfiammatoria, in grado di ridurre il dolore e i fastidi legati all'infiammazione. Et voilà, un trittico con un pool di principi attivi mirati al contrasto dell'infezione virale o batterica, alla riduzione dell'infiammazione della cavità orale e alla liberazione delle vie respiratorie, grazie alle proprietà fluidificanti e balsamiche dell'olio di Pino Rosso e dell'Eucalipto: Propol-Mech Gola e Voce, sia in compresse, sia in spray e Decottopia Dolce Respiro, adatto per il benessere delle prime vie respiratorie, in particolar modo quando il problema è rappresentato da una tosse grassa, che necessita un'azione fluidificante e balsamica. «Dolce Respiro è uno sciroppo dolcificato con stevia, ottimo prodotto per risolvere, con 6 misurini al giorno, problemi di tosse e catarro. Provatelo nel vin Brulè, durante le fredde serate d'inverno». E affronterete l'inverno anche con gusto. Magari, con un aiuto extra, visto che basta l'acquisto di un solo integratore della Linea Inverno, per ricevere, in omaggio, una calda bandana.