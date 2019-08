È uscito il primo trailer del docu-film di Chiara Ferragni

“ Ho le lacrime agli occhi dalla felicità, mentre vi presento il primo trailer del mio docu-film. Spero vi piacerà ”. Con queste parole Chiara Ferragni ha postato sulla sua pagina Instagram il trailer di “Chiara Ferragni unposted”, il docu-film che ripercorre tutta la sua vita fino al grande successo planetario”.

Flash della sua vita da bambina, in braccio al papà o mentre si divertiva, che si rincorrono a flash della sua vita attuale. Degli inizi con il suo blog “The Blond Salad”, fino al fidanzamento con Fedez, al matrimonio e alla nascita di Leone. Il tutto intramezzato da interviste alle persone a lei più vicine. Al padre, che ricorda come Chiara fosse una bambina caparbia, e quanto fosse difficile farle cambiare idea. Oppure a Fedez che rivela di aver capito di essersi innamorato, quando ha iniziato a voler cambiare per lei.

Ma anche Interviste a Chiara stessa, che come stesse guardando il film della sua vita, racconta i suoi sentimenti e le sue emozioni. “ Io non volevo diventare famosa -dice - volevo fare qualcosa che avesse un senso ”.

Un occhio indiscreto sulla vita della blogger che della sua vita ha svelato tutto attraverso i social. Il docu-film diretto da Elisa Amoruso verrà presentato alla mostra del cinema di Venezia, e di seguito il 17/18 e 19 settembre al cinema per un evento speciale. E per riprendere le parole di un fans di Chiara scritte sul suo profilo: “E gli Avengers... muti!”