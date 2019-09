Chiara Ferragni stupisce su Instagram: "Voglio un altro bambino"

Mentre Fedez ha salutato i social per qualche settimana, visto il suo nuovo impegno con un reality show, Chiara Ferragni continua a essere molto attiva per la gioia dei suoi fan. L'influencer in questi giorni sta trascorrendo un weekend di relax nella splendida cornice di Capri insieme al suo gruppo di lavoro e non manca di aggiornare i ben 17milioni di follower che la adorano. Il piccolo Leone è rimasto a casa con i nonni, come spesso accade quando i genitori partono per impegni professionali. Tra tutti i contenuti condivisi dall'influencer in queste ore, ce n'è stato uno che ha attirato maggiormente l'attenzione dei fan.

Chiara Ferragni a Capri si sta dedicando al riposo prima di riprendere con i tanti impregni che il suo lavoro impone ma non disdegna foto e video con i fan. Sono tanti anche quelli che ha incontrato sull'isola campana, come dimostrano le foto e i video. Una sua grande ammiratrice le ha fatto anche anche conoscere la sua bambina, che Chiara Ferragni non ha esitato a prendere in braccio per concederle qualche moina. E proprio sotto un video si fa riprendere con la bimba, la moglie di Fedez scrive: “Voglio un altro bambino.” Il piccolo Leone ha quasi 2 anni e non è escluso che la coppia stia pensando di allargare la famiglia, sperando nell'arrivo di una femminuccia. Finora, Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai pubblicamente espresso desideri simili ma la storia della bionda influencer parla chiaro. Probabilmente quella della Ferragni è stata solo una battuta estemporanea, un desiderio del momento nato dal piacere di tenere in braccio una bimba così piccola, però i fan della coppia già sognano una nuova gravidanza per i Ferragnez.