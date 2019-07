Chicche: dal Gramsci al Macramè

Il grande amore per il territorio, la passione per la qualità e il desiderio di far conoscere la Perla della Riviera Ligure in tutti i suoi aspetti ha spinto 7 imprenditori della ristorazione di Alassio a dare vita al «Consorzio Macramé Dire Fare Mangiare», che organizza iniziative per portare Alassio nel mondo e far confluire il mondo ad Alassio nel segno della classe e dell'eccellenza. E quanto a ristorazione, la località vanta in effetti delle chicche come ad esempio il Gramsci di Alassio, che sorge nel cuore del carruggio antico che attraversa la città e che pur rappresentando una novità nel panorama enogastronomico ligure (Gramsci è uno storico brand torinese) si è subito distinto per la qualità e l'attenzione alle materie prime e alla ricca tradizione ligure. Da non perdere anche il Panama Beach & Sushi Restaurant, ristorante storico rilanciato da qualche mese per affiancare la cucina tradizionale del locale a quella fusion giapponese e brasiliana con risultati a dir poco strepitosi. È invece affidata a chef Enrico Pelorosso e alle sue creazioni la nuova cucina 300 mq concepiti con una particolare cura dei dettagli dello storico Diana Grand Hotel, che sta terminando la fase di rinnovamento all'insegna dell'eleganza ma anche della tecnologia, basti pensare a un dettaglio non da poco: un parcheggio a disposizione dei clienti con il nuovo progetto Porsche per tutte le auto a motorizzazione ibrida. E sulla sua incantevole terrazza, ridisegnata per regalare un colpo d'occhio ancora più emozionante, ecco l'aperitivo gourmet dello chef accompagnato da una scelta di oltre 250 etichette tra bollicine, bianchi, rossi e vini locali.

GdB