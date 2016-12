In Cina sognano Cristiano Ronaldo. Il suo agente: "Resta al Real"

In Cina hanno deciso di fare shopping in Europa e nel Mondo: dopo Oscar e Tevez ora il grande sogno si chiama Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real Madrid ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno del 2021 ed è ormai l'uomo simbolo dei blancos, con cui ha vinto tutto realizzando la bellezza di 380 reti in 367 presenze al suo attivo in tutte le competizioni. Secondo quanto rivelato da Jorge Mendes a Sky Sport, ci sarebbe un club cinese disposto a fare follie per portare CR7 nella Super League: 300 milioni di euro al Real Madrid e 150 milioni di euro al portoghese.

Il potente procuratore di Cristiano Ronaldo ha comunque dichiarato che il suo assistito non si vuole muovere dal Real: "I club cinesi su Ronaldo? Non è la prima volta, Ronaldo è il migliore al mondo, il migliore di sempre, ed è normale che tutti lo vogliano. Posso dire però che lui è felice a Madrid e vuole continuare a giocare nel Real. Quello cinese è un mercato nuovo, può comprare qualche calciatore. Ma con Cristiano è impossibile. Oltre 100 milioni l'anno per convincerlo? Vuole restare al Real, i soldi non sono tutto nella vita".