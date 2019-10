Il cinque di Rocchi a Bonucci: scoppia la polemica

Il dopo partita tra Inter e la Juventus si sta giocando anche sui social network dove sta dilagando una polemica sollevata dai tifosi nerazzurri. Al minuto 76 di Inter-Juventus, come noto finita poi con la vittoria dei bianconeri, il fatto che ha destato "scalpore": Bonucci e l'arbitro Rocchi si scambiano un "cinque". Quello che sembra un gesto di intesa tra il difensore della Juventus e l'arbitro ha fatto arrabbiare i tifosi nerazzurri che si sono scatenati sui social network.

In particolare, su Twitter stanno impazzando commenti di tutti i tipi su questo gesto. C'è chi solleva dubbi, c'è chi pensa a complotti ma anche c'è chi ci ride semplicemente su. Ma in un'epoca dove una foto può fare il giro di migliaia di persone in pochi secondi grazie ad Internet e ai social network, questo gesto ha generato moltissime discussioni, in alcuni casi anche piuttosto colorate.

La realtà è che si tratta semplicemente di uno scatto di uno dei tanti momenti della partita che preso, così, singolarmente, in realtà non vuol dire molto. Ma tanto è bastato per far sollevare dubbi sulla partita. Ma come spesso accade in casi simili a questi, già accaduti in passato, tra poche ore probabilmente non se ne parlerà già più.

