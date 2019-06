Clamorosa ipotesi: Higuain va all'Inter?

E se l'uomo per l'Inter fosse Higuain? Come racconta Tuttosport, lo scorso anno Fabio Paratici e Beppe Marotta avevano in mente uno scambio tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Poi, però, l'arrivo di Ronaldo alla Juventus cambiò tutti gli scenari. Per Higuain e per Icardi la stagione appena conclusa non è stata delle migliori. L'attaccante dell'Inter ha vissuto una delle sue peggiori annate con i ben noti problemi di spogliatoio che poi hanno avuto ripecussioni anche in campo. L'ex juventino, invece, ha vissuto prima 6 tribolati mesi con il Milan e poi un'ultima parte della stagione non molto più fortunata con il Chelsea.

Il prestito di Higuain al Chelsea sta per scadere ma è ben difficile che i Blues paghino il riscatto di 36 milioni di euro per trattenerlo. Il suo destino sembra quindi essere quello di tornare a Torino. Difficile, però, che possa trovare posto all'interno della rosa della Juventus. Molto più facile, invece, che possa essere ceduto ad un altro club. L'interesse potrebbe arrivare proprio dall'Inter che potrebbe rilanciare la proposta di scambio di un anno fa.

Uno scenario possibile anche se i due giocatori oggi non hanno la stessa valutazione. Questo significa che la Juve sarebbe costretta a pagare all'Inter un piccolo conguaglio. Per i bianconeri sarebbe comunque un affare visto che la cessione farebbe registrare un’importante plusvalenza.

Tutto dipenderà dalla fretta che potrebbe condizionare la scelta dei nerazzurri. Tuttavia, il giocatore piace a Conte che potrebbe essere molto intrigato dall'idea.