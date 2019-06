La classifica? Siciliana diventata è

Finalmente irrompe in classifica qualcuno che fa dei numeri da vero bestsellerista, ovvero è capace di saltare come si deve l'asticella delle diecimila copie. A dare una bella scossa alla classifica è sempre lui, il decano dei giallisti italiani... Avete già indovinato vero? Sì è lui, Andrea Camilleri, che con Il cuoco dell'Alcyon (Sellerio) arriva d'un balzo a 19mila e centocinquantanove copie. Ovviamente è la nuova avventura del commissario Montalbano e quando «il Sommo», come lo chiamano i suoi fan, scodella un giallo ambientato a Vigata la classifica trema.

Il risultato della nuova marcia trionfale di Camilleri, in questo caso, è che abbiamo un vertice della classifica tutto agli aromi della Trinacria. Infatti a occupare la seconda piazza è I leoni di Sicilia (Nord) di Stefania Auci che vende 7mila e cinquecento copie più spiccioli. La saga della famiglia Florio continua a macinare benissimo in libreria e si sta trasformando in un fenomeno quantomeno di medio periodo. Al terzo posto invece troviamo i due youtuber Me contro Te e il loro Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te (Mondadori Electa). Sono in netta discesa ma questa settimana macinano ancora 6mila e cinquecento copie. Il loro libro ha poco di siculo, ma se si tiene conto che anche loro due sono palermitani... Davvero questa settimana l'isola domina.

Ai piani più bassi mostra una buonissima resistenza Gianrico Carofiglio con il suo La versione di Fenoglio (Einaudi). Ormai è un long seller e si mantiene oltre le 2mila e settecento copie. Da segnalare anche la buonissima performance di un saggio molto serio: Genesi. Il grande racconto delle origini (Feltrinelli) di Guido Tonelli. Questo volume che racconta la nascita dell'universo e i segreti del Big bang vende 2mila e (quasi) quattrocento copie. Ormai non è solo Carlo Rovelli a trionfare nelle vendite a colpi di fisica. È un bel segno in un Paese dove pare che la scienza ai più sia aliena.