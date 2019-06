Il consiglio utile

«F are la slitta». La frase è particolarmente efficace per sapere, dal proprietario del cane, se Fido trascina il sedere per terra.

Noi bipedi, avendo le mani, possiamo grattarci praticamente in qualunque zona del corpo, qualora insorga una sensazione di prurito, compreso il sederino e magari non ce ne accorgiamo e lo facciamo spesso, purchè il gesto si svolga lontano da occhi indiscreti. I cani, non conoscendo bene il galateo, non hanno alcun ritegno e, privi di mani, se il prurito si fa sentire proprio là si acquattano con il posteriore a mo' di rana e si trascinano avanti, cercando un po' di sollievo.

Questo comportamento non è da sottovalutare, specialmente nei cani giovani e anziani.

I cuccioli del cane infatti possono albergare facilmente una serie numerosa di vermi intestinali, i più frequenti dei quali sono gli Ascaridi che sono simili agli Ossiuri dei bambini, pur non essendo possibile la trasmissione incrociata.

Questi vermi tondi che somigliano a spaghetti cotti, causano fastidi al cucciolo ma non sono, di solito pericolosi, come invece Tricocefali e Anchilostomi, ben più aggressivi. A tutti questi si aggiungono poi i vermi solitari o Tenie, che hanno la caratteristica di essere piatti e ben tollerati dall'ospite.

Molti di questi parassiti interni compiono complesse migrazioni al di fuori e dentro l'organismo e causano comunque prurito anale. Per scoprirne la presenza basta talvolta osservare le feci, altrimenti un loro esame microscopico sarà decisivo.

Nei cani maturi o anziani bisogna fare attenzione al sintomo della «slitta» per un altro motivo ben più serio che non i «banali» vermi dei cuccioli. Si tratta delle infiammazioni o dei tumori delle ghiandole perianali che sono anatomicamente poste all'interno dello sbocco anale.

Esse rilasciano un secreto untuoso e maleodorante che facilita l'evacuazione di materiale duro. Molto facilmente queste piccole ghiandole s'intasano e vanno svuotate manualmente (dal veterinario), mentre talvolta in esse si sviluppano tumori maligni che vanno asportati chirurgicamente prima possibile, per evitare danni irreparabili.

Per tutti questi motivi dunque se vedete il cane che «fa la slitta», non prendetelo come un banale fatto comportamentale che passerà, ma pensate che un frequente prurito anale deve avere per forza una sua causa organica.